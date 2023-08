In einer bewegende Feier hat die Alemannenschule Wutöschingen (ASW) von ihrem langjährigen Konrektor Andreas Schöler in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde die neue stellvertretende Schulleiterin, Patricia Schmidt, willkommen geheißen, informiert die Schule in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung sei von Musik, Tanz, Reden und persönlichen Worten geprägt gewesen und habe die Wertschätzung und Verbundenheit der Schulfamilie widergespiegelt.

Als diplomierter Förster übernahm Andreas Schöler 2013 die Stelle des Konrektors an der Alemannenschule und bewältigte seitdem eine Vielzahl von Aufgaben in den verschiedensten Bereichen. „Seine Arbeit war geprägt von Fleiß, Struktur, stets guter Laune und einem offenen Ohr für das Kollegium und die Schülerschaft“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Wutöschingens Bürgermeister Rainer Stoll und Schulleiter Stefan Ruppaner würdigten in ihren Reden die Verdienste von Andreas Schöler und dankten ihm für sein „herausragendes Engagement und seinen überaus wichtigen Beitrag zur Bewältigung der zahlreichen Veränderungen und Herausforderungen“ an der Schule in den zurückliegenden zehn Jahren. Für seinen Ruhestand wünschten sie ihm alles Gute, Gesundheit und viel Zeit für all seine Hobbys.

Ein Lied für den Ruheständler

Gleichzeitig wurde Patricia Schmidt als neue stellvertretende Schulleiterin begrüßt. Sie ist bereits seit längerer Zeit als Lernbegleiterin an der Alemannenschule tätig und habe sich durch ihr außergewöhnliches Engagement ausgezeichnet, steht in der Pressemitteilung.

Den Höhepunkt der Feier bildete die Rede von Andreas Schöler selbst. Mit großer Dankbarkeit und tiefer Rührung blickte er auf seine Zeit an der Schule zurück und nutzte die Gelegenheit, um allen für die gemeinsame Zeit zu danken. Auch das Kollegium der Alemannenschule trug zu einem emotionalen Programmpunkt bei, indem es den Text des bekannten Partyhitmix von Schölers Lieblingsband Pur umdichtete und auf ihn anpasste. „Wir können dir stets vertrauen, auf deine gütg‘e Seele bauen“, sangen die Kollegen in der Melodie des Originals „Lena“. Die musikalische Einlage habe die besondere Verbundenheit zwischen Andreas Schöler und seinem Team unterstrichen, geht aus der Mitteilung hervor. Die Abschiedsfeier endete mit einem geselligen Beisammensein, bei dem alle Anwesenden die Gelegenheit hatten, Erinnerungen auszutauschen und einen letzten Abend mit Andreas Schöler zu feiern.