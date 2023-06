Einen Ehrungsreigen zum Festbankett anlässlich des 110-jährigen Bestehens hat es beim Radsportverein Ofteringen in der Klosterschüer gegeben. Geehrt wurden 35 langjährige Mitglieder, die zwischen 25 und 70 Jahren im Verein sind. Der Vorsitzende Andreas Merk sprach in seiner Laudatio besondere Worte für jedes Mitglied. Außerdem nannte er das besondere Engagement für den Verein und die Betätigungsfelder der langjährigen Aktiven.

Ehrung für 50 bis 70 aktive Jahre: Auch nach der Ernennung zu Ehrenmitglieder sind diese Geehrten noch aktiv im Verein. Elisabeth Maria Stoll blickt auf 70 Vereinsjahre zurück. In den 90er-Jahren hatte sie mit Ehemann Karl die Betreuung und Pflege der Berghütte übernommen, 2003 und 2013 war sie Anliegerin bei den Jubiläumsfesten. Sie war aktive Turnerin, hat unzählige Kuchen und Zöpfe für den RSV gebacken, war eine aktive Blumensteckerin und half beim Sträucherschneiden. Außerdem hat sie bis vor Kurzem noch zahlreiche belegte Brötchen geschmiert für die Theaterabende. 2022 wurde ihr 90. Geburtstag gefeiert.

Hermann Güntert blickt auf 60 Vereinsjahre zurück, 18 Jahre als Vorsitzender, zwei Jahre als aktiver Beisitzer, fünf Jahre als Fahrwart und 13 Jahre als Kassenprüfer. Für die Erstellung der Festschrift 2013 zum 100-jährigen Bestehen des RSV Ofteringen war er ein Hauptinitiator, außerdem gehörte er bei Jubiläen zum Festausschuss. Er war Regisseur der Theatergruppe bis 2015, er war Turner, Korsofahrer und half beim Sträucherschneiden. „Und wer ihn in seiner schrillen Schürze mal in Aktion erleben möchte, kann jetzt am kommenden Dienstag kommen und ihn bewundern“, sagte der Vorsitzende Andreas Merk in seiner Laudatio. Siegfried Mahler blickt auf 60 aktive Jahre zurück, als kreativer Kopf hatte er auch schon beim Frühlingsball die Beschriftung an der Bühne erstellt.

Auf 50 aktive Jahre blickt Marlies Rebmann zurück, sie war 16 Jahre eng mit dem Theater verbunden als Souffleuse und Regisseurin. Sie war neun Jahre lang Vertreterin der Turngruppe im Vorstand und drei Jahre lang Vereinsdienerin, aktiv ist sie auch als Korsofahrerin und Turnerin. Paul Güntert blickt auf 50 aktive Jahre zurück, er war acht Jahre lang Vorsitzender und zwei Jahre lang stellvertretender Vorsitzender, neun Jahre erster Fahrwart und vier Jahre Fähnrich. Bei Jubiläen trat er dem Festausschuss bei, er stellte seinen Schopf für Korsofeste und zum Kränzeln bereit, außerdem ist er aktiver Schalmeienspieler, Korsofahrer, Theaterspieler, Mitglied im Jugendteam und Schiedsrichter an Menschenkicker-Turnieren.

Franz Müller ist seit 52 Jahren aktiv dabei als Helfer, Ingrid Schneider blickt auf 50 aktive Vereinsjahre zurück, Franz Güntert steht seit 52 Jahren als Helfer dabei und unterstützt die Kassiererin. Barbara Gantert hat in ihren 50 Jahren stets den Verein unterstützt. „Vor allem auch hast Du Walter während Deiner Zeit als musikalischer Leiter der Schalmeien bei den vielen Proben und Auftritten den Rücken gestärkt, über 21 Jahre lang“, sagte der Vorsitzende Andreas Merk. Elisabeth Stoll und Norbert Mahler sind seit 60 Jahren aktiv, Walter Joos seit 52 Jahren und Bernhard Jehle seit 50 Jahren.

Ehrung für 40 bis 42 aktive Jahre: Auf 42 aktive Jahre blickt Achim Jehle zurück: „Du warst immer an der vordersten Front, wenn es darum geht, etwas zu organisieren oder mit anzupacken – egal für was und egal zu welchem Anlass“, freute sich der Vorsitzende Andreas Merk. Achim Jehle war 15 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender, 2012 organisierte er als Verantwortlicher des RSV das Fest zum 150-jährigen Bestehen des Klosters Marienburg. Er war Hauptinitiator für die Anschaffung und Herstellung der beiden vereinseigenen Menschenkicker, außerdem Korsofahrer und Begleiter bei der Jugend-Bodenseerundfahrt. Er organisierte Vereinsausflüge, Preisjass und Bowling, strich mehrfach das Vereinsheim, war XXL-Zeltbauer, im Berghütte-Putz-Team und im Festausschuss bei Jubiläen. Außerdem geehrt wurden Lucia Studinger (41 Jahre), Elke Pohl (40 Jahre), Petra Nüssle (40 Jahre, darunter 13 als Kassiererin und drei als erste Jugendwartin), Christa Müller (40), Annette Mayer (40), Veronika Mahler (41), und Josef Seebacher (41).

Auf 42 aktive Jahre blickt Achim Jehle zurück: „Du warst immer an der vordersten Front, wenn es darum geht, etwas zu organisieren oder mit anzupacken – egal für was und egal zu welchem Anlass“, freute sich der Vorsitzende Andreas Merk. Achim Jehle war 15 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender, 2012 organisierte er als Verantwortlicher des RSV das Fest zum 150-jährigen Bestehen des Klosters Marienburg. Er war Hauptinitiator für die Anschaffung und Herstellung der beiden vereinseigenen Menschenkicker, außerdem Korsofahrer und Begleiter bei der Jugend-Bodenseerundfahrt. Er organisierte Vereinsausflüge, Preisjass und Bowling, strich mehrfach das Vereinsheim, war XXL-Zeltbauer, im Berghütte-Putz-Team und im Festausschuss bei Jubiläen. Außerdem geehrt wurden Lucia Studinger (41 Jahre), Elke Pohl (40 Jahre), Petra Nüssle (40 Jahre, darunter 13 als Kassiererin und drei als erste Jugendwartin), Christa Müller (40), Annette Mayer (40), Veronika Mahler (41), und Josef Seebacher (41). Ehrung für 25 bis 28 aktive Jahre: Jan Studinger war 24 Jahre Fähnrich und blickt auf 28 Vereinsjahre zurück, der Gemeinderat gehörte zu den Schalmeienspielern und war Korsofahrer, er unterstützte mit seinen Geräten bei Transporten und zeigte sich verantwortlich für die Getränke beim Menschenkicker-Turnier, Theater und Jubiläumsfesten, der RSV war bei Polterabend und Hochzeit dabei. Heiko Stanisch ist seit 25 Jahren Mitglied, der ehemalige Schalmeienspieler unterstützte bei den Jubiläumsfesten. Der RSV war beim Kränzeln für Hochzeit und Bäumchenpflanzen mit dabei. Zu den langjährigen Mitgliedern gehören auch Dieter Spitznagel (28 Jahre), Günter Schneider (27 Jahre), Bianca Renker (26 Jahre, davon vier als Beisitzerin), Anna Morath (27 Jahre), Marcel Lafon (27 Jahre), Silke Salomon-Heigl (28), Florian Güntert (28), Dietmar Dahm (28), Norbert Rogge (28), Elisabeth Rogge (28) und Lisa Silbereis (25).