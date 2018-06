Wutöschingen Wutöschinger Ferienprogramm lockt mit tollen Angeboten für die Kleinen

Das diesjährige Wutöschinger Ferienprogramm lockt wieder mit tollen Aktionen: Schatzsuchen, Boulen, Fußball spielen und vieles mehr. Die Organisatoren empfehlen eine rasche Anmeldung, denn viele der Angebote werden erfahrungsgemäß schnell ausgebucht sein.

Selbst wenn alle Freunde weggefahren sind – zuhause wird es den Kinder in und um Wutöschingen auch in den langen Sommerferien nicht langweilig. Dafür sorgt das bunte Ferienprogramm der Gemeinde.

Mehr als 30 spannende, interessante und abwechslungsreiche Aktionen warten im August und September darauf, von den Kindern erobert zu werden. Einmal ein Reporter sein oder auf eine spannende Schatzsuche gehen, malen, backen, basteln, skaten, boulen oder kicken – in den Sommerferien können Kinds im Grundschulalter alles erleben. Das Ferienprogramm ist prall gefüllt mit Spiel und Spaß für alle, die in dieser Zeit keine Reisepläne haben.

Ab Sonntag, 3. Juni um 12 Uhr ist das Online-Anmeldeportal eröffnet. „Es lohnt sich schnell zu sein, denn so manches Angebot ist vermutlich rasch ausgebucht“, empfiehlt Beate Süß, die zusammen mit Mirco Sigloch nach der erfolgreichen Premiere 2017 auch in diesem Jahr wider die Organisation übernommen hat. Unterstützt werden sie außerdem von Ann-Kristin Lickert, die als Mitarbeiterin des Ferienprogrammsponsors Volksbank Klettgau-Wutöschingen involviert ist. Das Organisationsteam freut sich ganz besonders, dass der Aufruf zur Beteiligung am Ferienprogramm bei Vereinen, Firmen und Privatpersonen so viel Anklang gefunden hat.

„Die Gemeinde Wutöschingen ist sehr aktiv und hat viele engagierte Vereine und Firmen, es wäre für die Kinder einfach schade, wenn wir dieses Potenzial nicht nutzen würden“, erklärt Mirco Sigloch, Lehrer an der Alemannenschule Wutöschingen. Gemeinsam mit Beate Süß, Leiterin der Mediothek, hat er im vergangenen Jahr das Ferienprogramm ins Leben gerufen und die Federführung übernommen: „Wir ziehen aber lediglich die Fäden rund um Vorbereitung und Organisation“, betont Mirko Sigloch, „das eigentliche Programm leisten dann die Veranstalter und Vereine. Für dieses Engagement sind wir sehr dankbar.“

Viele Mitstreiter aus dem vergangenen Jahr haben sich wieder ein tolles Programm ausgedacht, doch es sind auch zahlreiche neue Veranstalter dazugekommen, wie beispielsweise der DRK-Ortsverein Wutöschingen, das Blumenhaus Braun, die Volkshochschule, die Räuberzunft Klettgau-Wutachtal der VfR Horheim-Schwerzen und der Tennisclub Horheim. Zur Auftaktveranstaltung am 19. Juli um 18 Uhr sind alle Kinder auf den Pausenhof der Alemannenschule eigeladen, dort bekommen die Kinder T-Shirts und können sich außerdem an ausgewählten Bauernspielen messen und tolle Preise gewinnen.

Anmeldung zum Ferienprogramm ab Sonntag, 3. Juni, um 12 Uhr im Internet: www.wutöschingen.feripro.de