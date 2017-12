Wutöschingen Wutöschingen will bei Gewerbegebiet-Erweiterung Gas geben

Dem Bebauungsplan zufolge soll das Gewerbegebiet Horheim um 19,6 Hektar erweitert werden, eine direkte Anbindung an die B 314 ist vorgesehen. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.

Die Frist für die Offenlegung des Bebauungsplans für die Erweiterung des Gewerbegebiets Horheim im Bereich „Markwiesen-Markäcker“ ist am 12. Dezember ausgelaufen. Im Rahmen der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung des alten Jahres wurden nun die Erschließungsplanung und die Kostenermittlung für die Erschließungsarbeiten des Gewerbegebietes von Seiten des Ingenieurbüros Kaiser in Waldshut-Tiengen vorgestellt. Bei der ersten Ratssitzung im neuen Jahr wird der Gemeinderat dann den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan fassen.

Das gesamte Gewerbegebiet hat eine Fläche von 33,1 Hektar, die Neuerschließung umfasst 19,6 Hektar, fast 17 000 Quadratmeter davon sind jedoch Retentionsflächen. Das Dachwasser der Gebäude muss auf den jeweiligen Grundstücken zum Versickern gebracht werden, wobei der Einbau von Zisternen empfohlen wird, für die Dachformen gibt es keine Vorschriften.

Die Investitionskosten für die spezielle Anlage zur Muldenrigolenversickerung mit einem speziellen Filter für Schmutzpartikel und Schadstoffe wird auf die Höhe der Grundstückspreise umgelegt. Flach geneigte Dächer mit einer Neigung bis zu zehn Grad sind zur Rückhaltung von Niederschlagswasser extensiv zu begrünen, die maximale Dachneigung ist wird auf 25 Grad festgelegt. Die derzeit bestehende Haupterschließungsstraße vom angrenzenden Bereich „Brühläcker-Bogenwies“ wird verlängert, wobei die Bebauungsplanung eine direkte Anbindung an die B 314 vorsieht. Des Weiteren ist auch bereits die Erweiterung als Fläche zwischen der Bahnlinie und der B 314 in der Erschließungsplanung berücksichtigt.

Die Gesamtkosten für den Bereich Markwiesen-Markäcker I teilen sich in den Bereich der Verkehrsanlagen für rund 550 000 Euro, der Kanalisation im äußeren Bereich aus dem bereits bestehenden Gewerbegebiet in Höhe von 280 000 Euro, der Kanalisation im inneren Bereich des neuen Gewerbegebietes in Höhe von 470 000 Euro, der Wasserversorgung für 75 000 Euro und der Niederschlagswasserbehandlung für das gesamte Gewerbegebiet für rund 800 000 Euro. Hinzu kommt noch der geforderte Hochwasserschutz für die Flächen südlich des Mühlenkanals, dieser kostet weitere 263 000 Euro, sodass am Ende eine Baukostensumme von etwas mehr als 2,5 Millionen Euro zu investieren sind.

Für den zweiten Bauabschnitt ist mit 1 735 000 Euro zu rechnen, der Anschluss an die B 314 wird rund 830 000 Euro an Kosten verschlingen und ein möglicher Ablösebeitrag an den Bund für den Anschluss an die Bundesstraße, der jedoch noch nicht festliegt, ist noch zusätzlich einzukalkulieren. Dieser Betrag wird sich laut Bauingenieur Ernst Kaiser auf 140 000 Euro bis 200 000 Euro belaufen. Für diesen Schritt mit Anbindung an die Bundesstraße muss die Gemeinde weitere 2 565 000 Euro in die Hand nehmen. „Wir müssen Gas geben und dies so schnell wie möglich durchziehen, oder die Finger davon lassen“, erklärte Bürgermeister Georg Eble und ergänzte mit Überzeugung: „Wenn wir warten, laufen uns die bauwilligen Interessenten weg und ohne die Anbindung an die B 314 ist das Gebiet nicht zu realisieren.“