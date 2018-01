Wutöschingen Wutöschingen investiert in digitale Ausstattung an den Schulen

Wutöschingen investiert in digitale Ausstattung an den Schulen

Die Gemeinde Wutöschingen stellt für neue Medien 60 000 Euro bereit. Die Schulen erhalten EDV-Anlagen und TV-Geräte.

Der Gemeinde Wutöschingen liegt die zukunftsorientierte Schulbildung am Herzen. Deshalb stellt der Gemeinderat gerne die finanziellen Mittel dafür bereit. Nach den Vorgaben des Kultusministeriums soll an allen Schulen die digitale Ausstattung verbessert werden, um Kinder intensiver mit den digitalen Medien vertraut zu machen. Für die Optimierung der EDV-Ausstattung an der Alemannenschule, der Grundschule Degernau und an der Auwiesenschule nimmt die Kommune 60 000 Euro in die Hand.

Die umfangreichste Investition fließt in die Ausstattung der Auwiesenschule in Horheim. Hier wird die digitale Lernqualität auf ein Vorzeigeniveau gebracht. Dazu haben die kommissarisch bestellte Rektorin Marion Strittmatter und ihre Stellvertreterin Melanie Buri-Stoll ein Medienkonzept entwickelt, das über die geforderten Anforderungen und Möglichkeiten der Kompetenzaneignung des Lehrplans hinausgeht.

"Die digitale Bildung der Kinder muss zukunftsfähig gestaltet werden, dafür müssen auch die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden", betonen die beiden Lehrerinnen. Der Computerraum im Obergeschoss der Schule wird mit einer EDV-Theke ausgestattet und mit 20 neuen Computern mit Bildschirmen ausgestattet. Für die Schule wird ein WLAN-Netz aufgebaut und die acht Klassenzimmer sowie der Computerraum werden mit Fernsehbildschirmen ausgestattet, die als Präsentationsplattform für iPads, MacBooks und Internetrecherchen zum Einsatz kommen. Diese ersetzen den Beamer und die Leinwände in den Unterrichtsräumen. Ein Beamer mit Leinwand wird als Präsentationsmöglichkeit im Mehrzweckraum im Erdgeschoss der Schule installiert. Damit digitales Lernen im gesamten Klassenverband möglicht ist, werden zusätzlich 20 iPads angeschafft, die jedoch in der Schule verbleiben und nicht mit nach Hause genommen werden dürfen.

Diese Ausrüstung bekommt auch die Grundschule Degernau; dazu noch zehn Computer samt Bildschirmen für eine EDV-Theke im Flurbereich. Ferner erhalten die Lehrer an der Grundschule Degernau vier iPads für die digitale Medienbildung der Kinder. Diese Geräte werden den Lehrern über Leasing seitens der Gemeinde kostenlos zur Verfügung gestellt.

Auch die Alemannenschule erhält für die stark genutzte EDV-Theke im grünen Lernhaus zehn neue Computer einschließlich Bildschirmen, da die vorhandenen Geräte aufgrund ihres Alters und der reduzierten Leistungsfähigkeit ausgetauscht werden müssen. Damit sich die schlechten Übertragungsgeschwindigkeiten für Daten deutlich verbessern, wird die Auwiesenschule an das Primacom-Kabelnetz angeschlossen und ist somit direkt mit dem Schulserver der Alemannenschule und der digitalen Betreuung für diese Medien verbunden.

Die Aufträge für die Lieferungen der Computer und die Erstellung des WLAN-Netzes wurden an die Firma APM-Systems GmbH in Waldshut-Tiengen vergeben und die Aufträge für die Fernsehgeräte sowie Beamer-Installation an die Firma Arnold Kibelkstis in Schwerzen. Die Firma Exligno in Wutöschingen fertigt die EDV-Theke an.