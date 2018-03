Wildunfall: Ausweichmanöver endet in Degernau mit zwei Schwerverletzten

Zwei Schwerverletzte und mindestens 8000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Wildunfalles, der sich in der Nacht zu Donnerstag auf der Landstraße zwischen Degernau und Rechberg ereignet hat.

Den Angaben der Polizei zufolge war eine 25-Jährige in ihrem Fiat gegen 3.15 Uhr auf der L 163a in Richtung Degernau unterwegs. Auf Höhe der Einmündung "Vogelhöfe" querte offenbar ein Reh die Fahrbahn, dem die junge Frau ausweichen wollte.

Dabei kam sie von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Zu einem Kontakt mit dem Reh kam es nicht. Die Fahrerin und ihr Beifahrer wurden schwer verletzt und wurden vom Rettungsdienst umgehend ins Krankenhaus gebracht.

Am Fiat entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro, so die Angaben der Polizei.