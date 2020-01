von sk

Beim Weihnachtstheater der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal ist der Krimi „Das verschwundene Christkind“ nach der Romanvorlage von Jo Pestum aufgeführt worden. 1000 Zuschauer erlebten bei den beiden Aufführungen eine postmoderne Variante des Weihnachtsgeschehens. Als Erlös aus den beiden Vorstellungen kamen 4900 Euro für Hilfsprojekte in Myanmar zusammen, dies schreibt die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

Pfarrer David Brunner mit den Akteuren der Weihnachtsaufführung der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal in der Alemannenhalle in Wutöschingen. | Bild: Privat/Brunner

Die Handlung: Kurz vor dem Krippenspiel in der Kirche ist das Jesuskind spurlos verschwunden. Der Diebstahl gibt Rätsel auf, denn weder gibt es Einbruchsspuren, noch fehlen weitere Gegenstände. Jugendliche Hobbydetektive finden bald geheime Botschaften. Der Dieb verschafft den Jugendlichen auf diese Weise Begegnungen mit verschiedenen Personen am Rande der Gesellschaft, die irgendwie alle auf Sinnsuche sind.

Schließlich wird das Jesuskind wiedergefunden – wird aber dann Teil einer ganz anderen Weihnachtsaufführung. Die Zuschauer werden in ihrer Lebenssituation abgeholt und können die frohe Botschaft auf ihr Leben anwenden.

Pfarrer David Brunner spitzte in seiner kurzen Ansprache die Inhalte des Stückes noch einmal zu, bevor die Aufführung mit dem traditionellen Lied „O du fröhliche“ endete. Sozusagen als Weihnachtsgeschenk der Gemeinde konnten die Zuschauer Audio-Inputs bestellen – kostenlos und unverbindlich, schreibt die Kirchengemeinde.

Akteure leisten viel

Diakon Marc Hönes als verantwortlicher Leiter hatte ein großes Team um sich geschart, das vollen Einsatz zeigte. Die 24 kleinen und großen Schauspieler gingen in ihren Rollen auf und spielten sie authentisch. Großes hatten auch die Bühnenbildner, Kostümschneider und Requisiteure geleistet. So spielte eine wichtige Szene im hinteren Teil der Halle in einem alten Caravan.

Großen Anteil am Gelingen hatte auch die aufwendige Technik. Ton, Beamer, Licht und Video wurden passend eingesetzt und sorgten dafür, dass die Zuschauer von jedem Platz aus alles gut verfolgen konnten – nicht zuletzt durch die zwei großen Leinwände rechts und links der Bühne. Bedanken konnten sich die Zuschauer mit einer Spende für Hilfsprojekte in Myanmar.