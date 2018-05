Wutöschingen Waldarbeiter nach Stürmen immer noch mit Aufräumen beschäftigt

Die Waldarbeiter sind nach den Stürmen im Spätsommer und Winter immer noch mit dem Aufräumen beschäftigt. Und Eile ist geboten. Denn bleibt das Holz zu lange im Wald liegen, droht der Schädlingsbefall.

Die Arbeiten im Wald halten die Forstarbeiter aufgrund der Stürme im vergangenen Winter und im Spätsommer letzten Jahres immer noch auf Trab. „In der Summe haben diese Stürme ein Schadensausmaß verglichen wie der große Sturm Lothar 1999 hinterlassen“, resümiert Förster Jürgen Boller-Berger, der das Gebiet der Gemeinde Wutöschingen und Eggingen betreut. Der für 2018 geplante Hiebsatz von 4400 Festmeter Holz wird auch in diesem Jahr wieder deutlich überschritten, 2017 betrug der Holzeinschlag aufgrund der Sturmschäden bereits 7200 Festmeter und Boller-Berger sieht auch aktuell eine ähnliche Prognose, die sich zwischen 7000 und 10 000 Festmetern bewegt. „Wir sind noch lange nicht mit dem Aufräumen fertig, es wird kein zusätzliches Holz geschlagen, lediglich Sturmholz wird aus dem Wald geholt.“ Und diesbezüglich ist Eile geboten, denn wenn das Holz zu lange im Wald liegt, droht Schädlingsbefall. Der Nutzholzbohrer „Lineatus“ erkennt Holz, das sich in Pilzmilieu befindet und bohrt sich dort hinein.

Es droht ein hoher Wertverlust

Sobald die Witterung heiß und trocken ist, steigt die Gefahr des Schädlingsbefalls. Durch den Befall wird das Holz zwar nur optisch entwertet, im Sichtverbau für Möbelfurniere und Ähnliches ist es dann nicht mehr einsetzbar und verliert daher an Wert, dies kann pro Festmeter zwischen 15 und 20 Euro ausmachen. „Ich renne derzeit mit Hochdruck der Arbeit mit Holzlisten erstellen und der Kennzeichnung des Holzes hinterher“, erklärt der Revierförster, der alle anfallenden Tätigkeiten der Forstarbeiter koordiniert, sodass das Sturmholz sortiert und am ertragsreichsten am Holzmarkt angeboten werden kann. „Die Preise sind noch stabil, dennoch müssen die Waldbesitzer einen Sturmholzabschlag von zwei bis drei Euro pro Festmeter in Kauf nehmen“, betont Boller-Berger und ist trotz der großen Holzmengen, die auf den Markt kommen, positiv zur Marktentwicklung eingestimmt. Das Entscheidende ist der Faktor Zeit, weil es problematisch ist, das Holz schnell aus dem Wald heraus zu holen. „Deshalb kommen wir dieses Jahr auch nicht drum herum, gegen den Käferbefall und um den Schädling fern zu halten mit Insektizid zu spritzen“, bestätigt der Förster. In den vergangenen 25 Jahren konnte auf die Insektizid-Behandlung verzichtet werden, jetzt wird es zu kritisch dies zu unterlassen.

Auch die Frage, ob sich der Borkenkäfer ausbreitet, hängt enorm von der Witterung im Sommer ab. Herrscht optimales Pilzmilieu bietet das durch den Sturm verbleibende Restholz, das dicker als sieben Zentimeter Durchmesser ist, eine gewisse Gefahr. Bereits getrocknetes Holz wird nicht befallen, denn ob sich der Borkenkäfer ansiedelt, hängt von der Feuchtigkeit des Holzes ab. Deshalb muss Holz absolut trocken oder ganz nass gelagert und aus dem Wald herausgeholt werden.

Der Förster hat neben diesen wichtigen Aufgaben noch für informative Öffentlichkeitsarbeit zu sorgen, Boller-Berger bietet Waldführungen für Senioren, für Kinder und Jugendliche, arbeitet bei Schulprojekten mit und hat auch schon das SWR3 72-Stunden-Projekt durchgeführt. Auch die Forstarbeiter erledigen in der Regel noch viele weitere wichtige Arbeiten wie Wegeunterhaltung, Pflanzarbeiten, Jungbestandspflege sowie mechanische Kultursicherung.

Ein wichtiger Bereich ist auch die Verkehrskontrolle und die Verkehrssicherheit nach Schadensereignissen durch umgestürzte Bäume. Und wenn bei all diesen Aufgaben noch Zeit übrig bleibt, übernehmen die Forstarbeiter auch die Herstellung von Ruhebänken, Pavillons sowie die Pflege von Rastplätzen, auch die Sommerhaldenhütte bei Schwerzen wurde von der Waldarbeitertruppe renoviert.