Wutöschingen Vier Franken außer Rand und Band: So begeistert das Quartett Gankino Circus die Klosterschüer in Ofteringen

Vier Franken außer Rand und Band: So begeistert das Quartett Gankino Circus die Klosterschüer in Ofteringen

Das Quartett Gankino Circus hat bei seinem Auftritt in der Klosterschüer Ofteringen mit derbem Humor und Spielkunst die Bühne auf den Kopf gestellt. Das Publikum hat dabei einen Heidenspaß, wie Sie hier nachlesen können.

Die vier Herren aus dem mittelfränkischen Westen nennen sich als Gruppe Gankino Circus. Kaum einer der Gäste konnte sich unter diesem Namen etwas vorstellen und kam mit großer Neugierde in die Klosterschüer, die mal wieder fast voll besetzt war.

Da saßen nun vier recht biedere, ja fast kauzige Männer auf der Bühne. Der eine mit Glatze und strubbeligem Haarkranz, der andere mit Rauschebart und Zimmermannshose, der nächste mit neongrünem Trainingsjacken und der jüngste mit Unschuldsmiene. Und diese vier begeisterten mit komischen Späßen, untermalt mit musikalischen Besonderheiten aus der ländlichen Provinz rund um Ansbach, das Wutachtal.

Virtuose Genialität

Und tatsächlich entlud sich dort auf der Kosterschüer-Bühne ein wahres Feuerwerk an virtuoser Genialität. Das Dietenhofener Quartett hatte es in sich, nicht nur dass der Name der Gruppe ursprünglich ein bulgarischer Volkstanz im Elfachtel-Takt ist. Sondern auch die Tatsache, dass die Herren mit ihrem unscheinbaren Erscheinungsbild vom Volkslied über den Schlager bis hin zum klassischen Opernstück jede Melodie in diesem Takt spielen können, ist sensationell.

Beim Publikumsquiz zu diesem Thema machten die Konzertgäste begeistert mit, der Zillertaler Hochzeitsmarsch wurde zwar zunächst verkannt. Dieser Melodie wurde der Gassenhauer "Frau Meier hat gelbe Unterhosen an" zugeordnet, worauf die Franken der Meinung waren, das Publikum hätte die Hymne des Wutachtals erfunden.

Volksmusik mit der Bohrmaschine

Nicht ohne Häme erzählten die Dietenhofener vom Playback-Leben des Florian Silbereisen, der von Doktor Hirschhausen eine Kur in der fränkischen Dorfidylle verordnet bekam. Auch ihre einschlägigen Erfahrungen beim heimischen Griechen wurden bestens vertont wieder gegeben. Die Anwesenden wissen nun, dass die griechische Volksmusik mit einer Gitarre und Bohrmaschine entsteht, mit dem Einsatz des Schlagzeugs und Akkordeonbegleitung wurde der Sirtaki perfekt in Szene gesetzt, die Zuschauer klatschten begeistert mit.

Der Wirt aus der Dietenhofener Gans, der Weizen-Charlie, durfte nach seinem plötzlichen Ableben in der Kühltheke der Metzgerei Platz nehmen und aus den Knochen wurde in Anlehnung an die feierliche Reliquienverehrung der Kirche ein Musikinstrument gebaut.

"Jetzt erlebt ihr eine echte Premiere", kündigte der Kapellmeister und Gitarrist Ralf Wieland, der auch als Dorfchronist aus dem Nähkästchen erzählte, die nächste Programmnummer an. Da schlug doch tatsächlich Maximilian Eder, der sonst mit viel Leidenschaft das Akkordeon spielt, auf ein Knochen-Xylophon ein und entlockte dem skurrilen Instrument satte, dumpfe Klänge.

Derber Humor in noch derberem Dialekt

Mit derbem Humor und Liedtexten in noch derberem Dialekt boten die fränkischen Charakterdarsteller mit Simon Schorndanner als temperamentvoller Sänger und Saxophonist sowie Johannes Sens am Schlagzeug eine gigantische Show, die seines Gleichen sucht.

Der Musikstil ist so eigenwillig wie die Künstler selbst, mal Rock, mal Dixi, mal Boogie oder Blues und selbst das klassische Volkslied "Kein schöner Land", das nach stehenden Ovationen nach mehreren Zugaben ganz am Schluss dargeboten wurde, kam durch den Einsatz erfindungsreicher Soundeffekte in ganz besonderem Klangkleid daher – ein wirklich toller Auftritt.