von Yvonne Würth

Gut strukturiert präsentierte der Vorstand der Sportvereinigung Wutöschingen die zahlreichen Informationen bei der Hauptversammlung im Vereinsheim. Der Vorsitzende Karl-Heinz Silbereis führte durch den Abend, auf dem Ehrungen und Wahlen sowie Aktuelles in Sachen Kunstrasen behandelt wurden. Der Verein kämpft um Spieler, Trainer und die Platzqualität und sucht weitere Sponsoren.

Der Vorstand hat die Zeichen der Zeit erkannt und geht neue Wege. Das Video „Zurück zu den Wurzeln“ des DFB, gesprochen von Weltmeister-Kommentator Tom Bartels, richtet sich an Vereine mit Zukunft und wurde als Denkanstoß während der Versammlung abgespielt.

Die beiden Trainer Daniel Pietzke und Claudio Porcarelli stellten sich vor, Daniel wünscht sich eine verstärkte Jugendarbeit. Unter dem Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“ informierte Bürgermeister Georg Eble über das Thema Kunstrasenplatz versus Winterrasen.

Wahlen

Neue Kassiererin wurde Heike Vogelbacher, die übrigen wurden im Amt bestätigt: Der Vorsitzende Karl-Heinz Silbereis, Schriftführer Nico Sardu, Jugendleiter Rainer Elsässer, Beisitzer Stefan Ruth. Ein besonderes Lob gab es vom Vorsitzenden Heiko Kaiser: „Seit Karl-Heinz Silbereis am Ruder ist, geht viel, auch finanziell. Er kämpft für etwas und gibt einfach nicht auf!“

Eine gute Figur machen bereits die jüngsten Fußballspieler der Sportvereinigung Wutöschingen. | Bild: Yvonne Würth

Finanzielle Lage

Dass die Mitgliedsbeiträge ein großes Plus ergaben, liegt daran, dass nicht nur der Ist-Stand auch der jüngsten Spieler aktualisiert wurde, sondern auch seit Jahren ausstehende Beträge eingefordert wurden. Der nächste Einzug der Mitgliederbeiträge erfolgt am 3. Februar, informierte Michael Faller.

Akribisch hatte Kassierer Dominik Füller die Umsätze der siebentägigen Sportwoche festgehalten und übersichtlich dargestellt, der größten Einnahmequelle des Vereins. Erfolgreich war auch der Frühlingstanz im März mit der Band Phönix in der Klosterschüer Ofteringen. Dem gegenüber stehen die größten Ausgaben Beregnungspumpe für Rasenplatz, Bewegungsmelder Umkleidebereich und Stromkosten Flutlicht. Künftig stehen auch die Heizung und Lüftungsanlage an.

Immerhin trägt sich das Vereinsheim selbst dank der regen Arbeitseinsätze. Die gute Nachricht: Das Darlehen ist bis in einem halben Jahr abbezahlt. Der Förderverein mit Jürgen Budde spendierte zwei Tore. Budde bat um Unterstützung beim Nikolausmarkt am sechsten Dezember und nannte den 10. Januar als Termin der Hauptversammlung. Platzwart Detlef Isele wurde in den Berichten der Trainer sowie der Spielbetriebs-Verantwortlichen mehrfach dankend erwähnt.

Ausblick

Das 100-jährige Jubiläum der Sportvereinigung Wutöschingen wird in der Sportwoche vom 17. bis 26. Juli 2020 gefeiert. Neben dem Elfmeter-Turnier, dem Jugend- und Familientag und dem Einlagenspiel sorgen Soundstoff beim Handwerkervesper sowie Brasslufthamma für musikalische Unterhaltung. „Es wird jede Hand gebraucht, wir hoffen auf Unterstützung“, bat der Vorsitzende Karl-Heinz Silbereis.