Die Fassade der Auwiesen-Schule soll in der Zeit von Dienstagmittag bis Mittwochmorgen verschmutzt worden sein. Hier liegt der Schaden bei rund 1000 Euro, denn eine Fläche von rund 60 Quadratmetern muss instand gesetzt werden. Vermutlich durch denselben Täter wurde auch das Horheimer Bushaltestellen-Häuschen mit sogenannten „Tags“ versehen; in diesem Fall schätzt die Polizei den Schaden auf rund 500 Euro. Die Tatzeit lässt sich in diesem Fall nicht näher einschränken. Der Polizeiposten Wutöschingen (Telefon 07746/928 50) bittet um sachdienliche Hinweise.