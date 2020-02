Der Wutöschinger Ortsteil Schwerzen rüstet sich für seinen schönsten Tag im Jahr. Das große Narrentreffen am Sonntag, 16. Februar, verwandelt das sonst so beschauliche Dorf an der Wutach wieder in eine Fasnachtshochburg, die weit über die Regionsgrenzen hinaus berühmt geworden ist. In Schwerzen wird echte alemannische Straßenfasnacht zelebriert, deren Höhepunkt um 13.30 Uhr mit einen prächtigen Umzug eingeläutet wird. Von Wilmendingen aus schlängelt sich der bunte, närrische Zug mit 70 Zünften, Cliquen und Musiken zum alten Rathaus und von dort ins Oberdorf, vorbei am Gasthaus Adler in Richtung Bohlhof.

Markus Germann und Tobias Büche, die neue Doppelspitze der Narrenzunft Gwaag, rechnen mit rund 2000 Umzugsteilnehmern, „damit verdreifacht sich die Einwohnerzahl in unserem Narrennest Schwerzen auf einen Schlag“, scherzt Tobias Büche, und Markus Germann ergänzt: „ Dabei sind die Zuschauer noch gar nicht mit eingerechnet.“

Tausende Zuschauer sind es, die alljährlich nach Schwerzen pilgern und entlang der Umzugsstrecke begeistert mitfeiern. „Auch in diesem Jahr dürfen sich unsere Besucher wieder auf ein vielfältiges und abwechslungsreiches Spektakel freuen“, versprechen Tobias Büche und Markus Germann. Neben zahlreichen Narrenzünften und Vereinigungen sind am Umzug in Schwerzen auch immer Vereine, private Cliquen und der Kindergarten mit lustigen Mottos und phantasievollen Kostümierungen am Start. Auch die prachtvollen Umzugswagen sind jedes Jahr eine besondere Augenweide und die Musikvereine und Guggis bieten eine schier unerschöpfliche Auswahl an närrischen Melodien und schrägen Tönen. Der Elferrat der Gastgeber präsentiert sich beim Umzug in diesem Jahr erstmals im neuen Frack.

Selbst eingefleischte Fasnachtsmuffel werden beim Narrentreffen in Schwerzen bekehrt und von dem Zauber des farbenprächtigen Umzuges, der tollen Stimmung und der herzlichen Gastfreundschaft einfach mitgerissen. Auch die Umzugsteilnehmer kommen gerne nach Gwaagenbach, wie das Heimatdorf der Narrenzunft Gwaag in der fünften Jahreszeit genannt wird, und lassen sich von den begeisterten Besuchern feiern. In diesem Jahr werden wieder neue Gruppen zu sehen sein, manche kommen von weit her angereist, wie beispielsweise die Fischers Fritzen, die den weiten Weg von Rostock auf sich nehmen, denn auch unter den Hästrägern gilt dieses Narrentreffen als ein besonderes Highlight. In Schwerzen wird stilechte alemannische Straßenfasnacht gefeiert, die nach dem Umzug noch längst nicht zu Ende ist. Die örtlichen Vereine sorgen zu familienfreundlichen Preisen für ein großes kulinarisches Angebot, welches im Internet (www.narrenzuft-gwaag.de) bereits zu finden ist, warme Plätzchen gibt es in den zahlreichen Kellerwirtschaften und wer auf der Tanzfläche keinen Platz mehr findet, der dreht sich einfach auf der Straße zur Musik. Wenn die Gwaagen zur Fasnacht laden, dann herrscht überall fröhliche Geselligkeit, Musik und buntes Treiben „ glückselige Fasnacht“, kann schöner nicht sein.

Startschuss zum Narrentreffen am 16 Februar ist um 11 Uhr, mit Eröffnung der Buden und Stände. Umzugsbeginn ist um 13.30 Uhr. Die Ortsdurchfahrt Schwerzen ist von 12 bis 22 Uhr für den kompletten Straßenverkehr gesperrt.

