Schwerzen – Das Narrenvolk erobert am Sonntag, 24. Februar, den Wutöschinger Ortsteil Schwerzen. Das große Narrentreffen gehört zu den prächtigsten und beliebtesten Fasnachtsveranstaltungen in der ganzen Region und lockt alljährlich eine riesige Zahl von Besuchern in die Wutachgemeinde.

Die Narrenzunft Gwaag präsentiert sich bereits in Hochform. Ganz Schwerzen leuchtet unter farbenprächtigem Fasnetschmuck, Stände und Besenwirtschaften sind vorbereitet, alle freuen sich auf das große Spektakel.

Mehrere tausend Besucher pilgern jährlich in das Wutachdorf, um ab 13.30 Uhr den spektakulären Narrenzug zu erleben und ausgelassen mitzufeiern. 71 Gruppierungen sorgen in diesem Jahr für einen farbenprächtigen Umzug durchs Dorf. Spektakuläre Wagen, Zünfte und Vereine in prächtigen und fantasievollen Kostümierungen und zahlreiche Musiken und Guggys bieten beim Narrentreffen in Schwerzen ein prachtvolles Bild und sorgen für Hochstimmung. Mehr als 2000 Teilnehmer bereichern den Umzug, der im Schwerzener Ortsteil Willmendingen startet.

Selbst eingefleischte Fasnachtsmuffel stürzen sich ins närrische Treiben – der prächtige Umzug, die besondere Stimmung und die herzliche Gastfreundlichkeit – all das verleiht dem Schwerzener Narrentreffen ein besonderes Flair, dem sich kaum ein Besucher entziehen kann. Auch die Umzugs­teilnehmer kommen besonders gerne nach Gwaagenbach, wie das Heimatdorf der Gwaagen gerne genannt wird und lassen sich von den tausenden Besuchern an der Umzugsstrecke feiern. Auch in diesem Jahr werden wieder neue Gruppen zu sehen sein, manche kommen von weit her angereist, denn auch unter den Hästrägern gilt der Schwerzener Umzug als Höhepunkt. „Es ist immer wieder schön, zu erleben, wie gefragt unser Umzug bei den Zünften und Vereinen ist. Wir könnten auch in diesem Jahr nicht alle berücksichtigen, sonst wäre der Umzug einfach zu lange“, erklärt Gwaagenchef Roland Reckermann.

Bei den Gwaagen wird stilechte alemannische Straßenfasnacht gefeiert, die nach dem Umzug noch längst nicht zu Ende geht. Die Festmeile eröffnet um 11 Uhr. Die örtlichen Vereine packen alle mit an und sorgen für das leibliche Wohl der Besucher. „Die Preise sind dabei immer human und familienfreundlich. Wir wollen, dass jeder sich die Fasnacht in Schwerzen leisten kann“, erklärt Roland Reckermann. Plätze zum Aufwärmen finden sich in den liebevoll ausgestatteten Kellerwirtschaften, überall herrscht Geselligkeit, Musik und buntes Treiben. Das Stimmungsbarometer bleibt bis in die späte Nacht hinein auf Höchststand.

Alle örtlichen Vereine sind in das Narrentreffen involviert. Erstmals mit dabei in diesem Jahr ist eine junge Bauwagentruppe, die einen weiteren Keller organisiert. „Schön, wenn der Nachwuchs auch begeistert mitzieht“, freut sich Roland Reckermann. „Ohne die Vereine und Bürger wäre ein solches Großevent für uns gar nicht zu stemmen. So sorgt auch in diesem Jahr wieder die Gesamtfeuerwehr Wutöschingen für die Sicherheit und einen reibungslosen Verlauf. Auch das DRK-Wutöschingen wird vor Ort sein. Und am „Tag danach“ beim Groß-Reinemachen packen alle Vereine tatkräftig mit an.