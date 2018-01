Wutöschingen Umfangreiche Arbeiten in Degernau stehen an

Umfangreiche Arbeiten in Degernau stehen an

Im Zuge der Ortskernsanierung in Degernau werden auch Kanalisation und Wasserversorgung erneuert. Die Kosten belaufen sich auf rund 2,4 Millionen Euro.

Im Rahmen der Ortskernsanierung in Degernau wird auch die komplette Kanalisation und Wasserversorgung neu strukturiert, saniert und modernisiert. Ein Regenrückhaltebecken im Bereich der Biegung bei der Altmühlenstraße wird die Mischwasserkanalisation unterstützen und vor künftigen Überschwemmungen schützen. Die Schaffung dieser Regenwasserrückhaltemaßnahme wurde bereits 2003 in der Verbandssatzung für das „mittlere Wutachtal“ festgelegt.

Das Ingenieurbüro Kaiser in Waldshut-Tiengen hat dem Gemeinderat die detaillierte Planung und Kostenberechnung in der letzten öffentlichen Sitzung vorgelegt. Das Ratsgremium hat der Maßnahme zugestimmt. Das Regenrückhaltebecken mit einem Volumen von 1436 Kubikmeter und den jeweiligen Kanalneubauten sowie der technischen Ausrüstung wird 985 000 Euro kosten, für die weiteren Kanal- und Wasserleitungssanierungen im Ortsteil Degernau fallen zusätzlich 1 420 000 Euro an Kosten an. Für die komplette Infrastruktur nimmt die Gemeinde Wutöschingen 2 405 000 Euro in die Hand.

„Zusammen mit der Sanierung der Mehrzweckhalle, dem Rathausplatz und der weiteren angrenzenden Straßen vergolden wir mit dieser Maßnahme Degernau“, erklärte Bürgermeister Georg Eble und fügte hinzu: „Es ist jedoch notwendig, und danach haben wir Ruhe und ein schönes Dorf.“

Die Maßnahme sieht die Tieferlegung der neuen Kanäle vor, wobei neue Anschlüsse an Bestand und Querungen geschaffen werden müssen. Die Zuleitungskanäle werden wesentlich größer dimensioniert, die bestehenden Kanäle haben einen wesentlich geringeren Durchmesser. Des Weiteren wird eine neue Entlastungsmöglichkeit in die Wutach geschaffen und die Kanaltrassen optimiert, da viele Mischwasserkanäle und Trinkwasserleitungen noch über private Grundstücke ohne grundbaurechtliche Absicherungen verlaufen. Diese werden in öffentliche Bereiche verlegt.

Die künftig nicht mehr benötigten Mischwasserleitungen werden mit Fließbeton verpresst. Mit dem Wasserleitungsbau wird auch gleichzeitig das Internetkabel der Firma Primacom verlegt. Die Mittel für die Wasser- und Kanalleitungen müssen im neuen Haushalt für 2018 bereitgestellt werden. Die Neugestaltung der Oberflächen im Sanierungsbereich Ofteringer Straße, Schulstraße, Erzinger Straße, Rathausplatz und Altmühlenstraße werden nach und nach im Zuge der Kanalisations- und Wasserversorgungssanierung nach den Plänen des Büros für Landschaftsarchitektur Burkhard-Sandler durchgeführt. Die Arbeiten für die Oberflächengestaltung werden getrennt öffentlich ausgeschrieben und sind in den oben genannten Kosten nicht enthalten.