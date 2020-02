von Sandra Holzwrth

Die Sanierung des Blauen Lernhauses der Gemeinschaftsschule an der Alemannenschule Wutöschingen steht unmittelbar bevor. In der jüngsten Gemeinderatsitzung stellten Architekt Harald Jäger und Bürgermeister Georg Eble dem Gemeinderat die endgültige Sanierungsplanung vor.

Der Sitzung vorausgegangen war eine Begehung der Schule mit den Mitgliedern des Gemeinderates.

Im Blauen Lernhaus der Gemeinschaftsschule sind derzeit im Erdgeschoss drei Inputräume, ein Marktplatz, Garderoben, WC-Anlagen, der Lernpartner-Kiosk sowie ein Technikraum untergebracht. Im Obergeschoss sind die Lernateliers und ebenfalls ein Markplatzbereich angesiedelt.

Seit Inbetriebnahme des Gebäudes im Jahr 1977 wurden außer den Umbauarbeiten zur Nutzung als Gemeinschaftsschule keine nennenswerten Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. „Jetzt möchten wir Zuschüsse aus dem Kommunal-Investitionsförderungsgesetzes sowie des Kommunalen Sanierungsfonds des Landes für die Sanierung des Schulgebäudes nutzen und das Gebäude umfassend sanieren“, erklärt Bürgermeister Eble.

Der Förderbescheid des Regierungspräsidiums Freiburg mit einer Höhe von 710 000 Euro liegt seit 11. April 2019 vor. Er setzt voraus, dass mit der Sanierung innerhalb eines Jahres nach Erteilung begonnen wird. Die Zeit eilt, deshalb wird direkt nach Abschluss der Sanierung der Grundschule Degernau mit den Arbeiten in Wutöschingen begonnen. Ein Antrag auf Investitionshilfe aus Mitteln des Ausgleichsstocks beim Regierungspräsidium Freiburg wurde abgelehnt. Derzeit versucht die Gemeinde, noch eine Förderung für energieeffiziente Schulsanierungen nach KfW-Standard 70 mit rund 68.000 Euro zu erhalten.

Die von Architekt Harald Jäger ausgearbeitete Umbau- und Erweiterungsplanung wurde dem Gemeinderat im Mai 2019 bereits vorgestellt. Im Zuge der weiteren Planungen zeigte sich jedoch bei einer Detailprüfung, dass die vorhandene Überdachung im Eingangsbereich des Gebäudes statisch nicht wie geplant für einen Anbau genutzt werden kann, weshalb nur ein Abriss der Überdachung mit anschließender Erstellung eines Anbaus möglich ist.

Nach einer Besprechung mit den Lernbegleitern des blauen Lernhauses wurde auch die Innenaufteilung noch einmal geändert. So wird der Lernpartnerkiosk in die Alemannenhalle verlegt und dadurch der Garderobenbereich und Technikraum im neuen Anbau vergrößert. Das Lernbegleiter-WC wird zu einen Putzraum und in der Markthalle wird es Abgrenzungen von Sitznischen mit Vorhängen geben.

Einige der Inputräumen und Coachingräume wurden überplant, die EDV-Theke entfällt, dafür entstehen weitere Coachingräume. Der Anbau mit einer Gesamtfläche von 42,2 Quadratmetern soll mit blauen Eternitplatten verkleidet werden um das blaue Lernhaus nach Außen erkennbar zu machen.

Durch die geänderte Planung werden sich auch die Kosten von bisher 1.352.000 Euro für Sanierung und 159.000 Euro für den Erweiterungsbau verändern. Diese werden derzeit durch das Architekturbüro Harald Jäger, Lauchringen ermittelt. Während der voraussichtlichen siebenmonatigen Sanierungsphase muss der Schulbetrieb in eine Containeranlage ausgelagert werden.

Der Gemeinderat stimmte der geänderten Umbau und Sanierungsplanung einhellig zu.