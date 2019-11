von Yvonne Würth

Zwei Stockwerke, ein mit Netzen gesicherter Balkon sowie der Garten im eingezäunten Grundstück: Das Katzenleben kann so schön sein. Besonders, wenn es nach Susanne Sauter geht. Denn für ihre Katzen gibt sie alles. Die Fußpflegerin lebt mit ihrer Familie, ihrem Mann Peter und den beiden Söhnen sowie fünf Katzen, im Obergeschoss des Elternhauses ihres Mannes in Eggingen.

Susanne Sauter aus Eggingen erzielte mit ihrem einjährigen Kater bei der internationalen Katzenausstellung in Stuttgart, der World Cat Show 2019, gleich zwei Preise: Der Bengal-Kater Baxter ist „Best Variety“ sowie „Best in Show“. | Bild: Yvonne Würth

Neben dem schwarzen Kater Gismo und der Bengal-Kätzin Thalia (drei Jahre) gibt es noch Bella und Mika sowie Thalias Sohn Baxter. Die Katzen wohnen und leben mit der Familie zusammen und genießen neben Streicheleinheiten und Spielzeiten den Luxus, im ganzen Haus herumstreifen zu dürfen. Ein großer Kratzbaum sowie ein Kratzbrett in Teppichgröße und ein Katzenbrunnen mit ständig frischem Wasser sowie die Möglichkeit, auf dem mit Netzen gesicherten Balkon oder dem eingezäunten Garten die Sonne genießen zu können, gehören hier zum Standard.

Ein besonderer Hingucker ist das Fell des Bengal-Kater Baxter: Die vielen nahezu geschlossenen Rundungen in dunkelbraun mit schwarzem Ring weichen gezielt sehr von den ursprünglichen Streifen ab. | Bild: Yvonne Würth

„Katzen habe ich seit 15 Jahren. Nach einer Weile hatte ich genügend in der Trinkgeldkasse zusammengespart, um mir mit Thalia eine Bengal-Kätzin zu kaufen“, sagt Sauter. Bengal-Katzen waren schon immer ihre Lieblingskatzen. Mit Thalia startete Susanne Sauter eine Bengal-Katzen-Zucht. Im dritten Wurf kam vor einem Jahr, am 30. November 2018, der Kater Baxter auf die Welt. Mit seiner Fellzeichnung hob er sich sofort hervor. Denn anders als die gewöhnlichen, bei Hauskatzen vorkommenden Streifen, ist sein Fell gepunktet. Nicht nur das, die Tupfen sind auch zweifarbig, was als „Rosette“ bezeichnet wird.

Der Kontakt Susanne Sauter hat Bilder und Infos zu ihrem Bengal-Kater Baxter auf Instagram eingestellt unter baxter_1118. Die Züchterin ist zu erreichen unter Telefon 07746/91 92 50.

Deshalb hat Baxter auf seiner ersten Katzenausstellung bereits zwei Preise abgeräumt. Auf der „World Cat Show 2019“ in Stuttgart erhielt er Preise als „Best Variety“ sowie „Best in Show“. „Mir wurden dort zahlreiche Angebote gemacht, Baxter zu verkaufen. Doch den gebe ich nicht mehr her, für kein Geld auf der Welt“, sagt Susanne Sauter über ihren jüngsten Schützling. Einen großen Dank möchte sie ihrem Mann Peter Sauter aussprechen, der ihr Hobby nicht nur begrüßt, sondern sie auch unterstützt und immer dabei ist, wenn es auf Reisen geht zum Tierarzt oder wenn es zu einer Ausstellung geht.