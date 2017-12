Wutöschingen Stück von Tolstoi begeistert zur Weihnachtszeit in der Alemannenhalle

Über 1000 Zuschauer fanden sich zum Weihnachtstheater der evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal an zwei Veranstaltungen in die Alemannenhalle ein. Mit dem Theaterstück "Martin, der Schuster" nach einer Geschichte von Leo Tolstoi brachte die Laienspielgruppe den Sinn von Weihnachten auf die Bühne.

Auch das Bühnenbild hatte die Theatergruppe selbst gebaut und professionell gestaltet. Mit Filmkameras und Beamer wurden die einzelnen Szenen in Großformat auf zwei Leinwände projektiert, so dass auch die Zuschauer im hinteren Teil der Halle, alles auf der Bühne mitverfolgen konnten.

Der Schuster war ein einsamer, lebensmüder alter Mann, der in seinem Leben kaum noch einen Sinn sah. Eines Tages besuchte ihn ein Pilger und versprach ihm, dass Jesus bei ihm einkehren würde. Der Schuster wartete in seiner Werkstatt, die auch die Wohnung war, sehnsüchtig auf den Gast. Doch statt von Jesus, wurde er von drei anderen Personen besucht, die auf seie Hilfe und Unterstützung angewiesen waren. Als Martin der Schuster jedoch am Abend in der Bibel las, wurde ihm durch eine innere Stimme bewusst, dass diese drei Begegnungen ein Zusammentreffen mit Jesus gewesen sein konnten. Sein Leben machte ihm fortan wieder Freude und Glück strahlte aus seinem Gesicht.

Pfarrer David Brunner griff diese Geschichte auf, um den Gästen am Vorabend zu Heiligabend mitzuteilen, dass Gott selbst in uns wirken könne. "Du wirst von Gott gebraucht", erklärte der evangelische Theologe und forderte die Zuschauer auf, sich dessen bewusst zu werden, um zu erkennen, was unsere Aufgaben seien.

Die Band der Kirchengemeinde untermalte die Geschichte mit Liedern in modernem Sound. Mit bunten Stäben, die durch Knicken zum Leuchten gebracht wurden, stellte die Menschenschar in der Halle ein Lichtermeer da, das analog zu Christi Geburt zu strahlen begann. Es sei die Aufgabe der Menschen, dieses Licht der Liebe weiterzugeben. Wer am noch auf der Suche nach einem Last-Minute-Weihnachtsgeschenk war, wurde am Bücherstand fündig. Die freiwillige Kollekte spendet die Kirchengemeinde an die Opfer der Naturkatastrophe auf den Philippinen.