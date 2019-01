von SK

In drei Gruppen waren die Jugendlichen unterwegs, um den Segen zu den Häusern und Familien zu bringen. Im Kloster Ofteringen wurden sie am frühen Morgen von Pfarrer Boll in einem feierlichen Gottesdienst ausgesandt und segneten als erstes die Klosterkapelle und das Kloster und all dessen Bewohner.