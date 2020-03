von Yvonne Würth

Es geht weiter aufwärts mit der Kickboxschule Wutöschingen, wurde in der Hauptversammlung im Gasthaus „Adler“ in Schwerzen bekannt gegeben. Der Vorsitzende Martin Kessler konnte das dritte Jahr in Folge mehr Zugänge als Abgänge feststellen: „Das ist ein ganz großer Erfolg für den Verein. Die große Kontinuität zeigt, dass wir am Markt gefragt sind. Das ist wichtig für uns.“

„Ein Stück Vereinsgeschichte“ schrieben laut Kessler die beiden Kickboxer Willi Zielke und Marcus Schmidt. Willi Zielke wurde für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Er kann auf einige sportliche Erfolge zurückblicken, unter anderem gewann der Braungurt-Träger gleich siebenfach die Weltmeisterschaft. „Alle Kinder lieben dich.“ Als Trainer sei er sehr aktiv und beliebt. Seine Ambitionen für die Zukunft: Schwarzgurt und Weltmeisterschaft. Marcus Schmidt wurde für zehn Jahre Engagement geehrt. Insgesamt waren es 15 Jahre mit Unterbrechungen. „Du bist ganz wichtig für den Verein,“ bedankte sich Kessler. Schmidt kann auf tolle Erfolge in den Erwachsenengruppen zurückblicken. Gäste: Bürgermeisterstellvertreterin Rita Billich zeigte sich derart beeindruckt vom guten Geist in der Kickboxschule Wutöschingen, dass sie sich gleich zum Probetraining verabredete.

Bei beiden Gürtelprüfungen im Mai mit elf und im Dezember mit 16 Kindern waren alle erfolgreich. Sportliche Erfolge gab es beim Erwachsenentraining. Der Kassenbericht ergab ein Plus: „Wir stehen auf gesunden Füßen“, erläuterte Kessler. Die Trainerberichte ergaben ein rundes Bild. Aufgrund der entspannteren finanziellen Lage sind Trainer und Vorstand von den Mitgliedsgebühren befreit. Es gab Anträge, neue Vereinskleidung zu beschaffen. Verband: Die Kickboxschule Wutöschingen gehört seit Januar nicht mehr zum Fachverband für Kickboxen, WKU (World Kickboxing and Karate Union) an, sondern dem WAKO (Bundesverband für Kickboxen), da dieser dem Deutschen Sportbund angegliedert ist und es mehr Termine im Süddeutschen sowie Schweizer Raum gibt. Die Trainer werden ab sofort verstärkt Schulungen und Seminare besuchen, um sich weiterzubilden.

Die Kickboxschule Wutöschingen gehört seit Januar nicht mehr zum Fachverband für Kickboxen, WKU (World Kickboxing and Karate Union) an, sondern dem WAKO (Bundesverband für Kickboxen), da dieser dem Deutschen Sportbund angegliedert ist und es mehr Termine im Süddeutschen sowie Schweizer Raum gibt. Die Trainer werden ab sofort verstärkt Schulungen und Seminare besuchen, um sich weiterzubilden. Corona-Krise: Die Hauptversammlung fand vorige Woche statt, am Sonntag gab der Vorsitzende auf der Homepage bekannt, dass der Trainingsbetrieb aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage ab sofort einstellt wird.

Die Kickboxschule ist online (www.kickboxschule-wutoeschingen.de), der Vorsitzende Marti Kessler ist zu erreichen per E-Mail (kontakt@kickboxschule-wutoeschingen.de).