von Sandra Holzwarth

Die Sommerferien neigen sich ihrem Ende entgegen, doch bevor der Alltag wieder einkehrt, sorgt die Gemeinde Wutöschingen noch einmal für einen besonderen Höhepunkt. Am 8. September ist Familiensonntag. Die Vorbereitungen für eine der größten Veranstaltungen in der Gemeinde laufen bereits auf Hochtouren.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Die Gemeindeverwaltung hat in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Gewerbe, Vereinen und Institutionen wieder ein tolles Programm auf die Beine gestellt, welches Groß und Klein unterhaltsame und vergnügliche Stunden bieten soll.

Viele Attraktionen warten

Die Besucher dürfen sich auf viele Attraktionen, ein großes kulinarisches Angebot und auf die herzliche Gastfreundschaft der Wutachgemeinde freuen. Familienfreundlichkeit wird in Wutöschingen nicht nur groß geschrieben, sondern auch gelebt. Das Angebot für die kleinen Festbesucher lässt keine Wünsche offen und die meisten Attraktionen sind kostenlos, so dass sich jede Familie den Besuch leisten kann.

Die Organisation für die große Veranstaltung läuft im Rathaus bei Annette Loll zusammen. Seit Monaten hat sie mit den Vorbereitungen alle Hände voll zu tun: „Ein so großes Rahmenprogramm muss frühzeitig geplant werden“, verrät die Rathausmitarbeiterin, die bei den Vorbereitungen und Arbeiten von ihren Kollegen tatkräftig unterstützt wird.

Großes Programm für die kleinen Besucher

Beim Familiensonntag warten viele Attraktionen auf die Besucher: Vom bunten Bühnenprogramm mit Dirndl-Modenschau, Livemusik und Tanzvorführungen über den großen Flohmarkt und zahlreiche Spiel- und Mitmachangebote gibt es so vieles zu entdecken, sodass keine Langeweile aufkommen dürfte. Ganz groß präsentiert sich beim Familientag in jedem Jahr das Programm für die jüngsten Besucher: Kasperletheater, Zaubershows, Wasserbombenpark, Ponyreiten, Hüpfburg, Entenangeln, Kinderanimation der evangelischen Kirchengemeinde und mehr sorgen den ganzen Tag für viel Abwechslung.

Wutöschingen Weiße Tauben zum Feststart: Tausende Gäste beim Wutöschinger Familiensonntag Das könnte Sie auch interessieren

Schätzle Werkzeuge, die katholische Kirche und die katholische Kindertagesstätte in der Kirchstraße laden zum Tag der offenen Tür ein. Auf dem gesamten Festgelände präsentieren sich Gewerbebetriebe aus der Gemeinde mit ihren Angeboten und halten oftmals auch kleine Überraschungen oder Gewinnspiele für die Besucher bereit. In der Begegnungsstätte des Seniorenwohnheimes wird eine Bilderausstellung gezeigt.

Alle packen für Familiensonntag mit an

Auf dem Flohmarkt, aber auch an vielen Ständen darf an diesem Sonntag eingekauft werden. „Der Familientag lebt vor allem durch die Gemeinschaft und das gute Miteinander von Gemeindeverwaltung, Vereinen und Gewerbe“, erklärt Annette Loll. „Dank dieser guten Zusammenarbeit ist der Familientag mit einem so großen Programm überhaupt möglich.“