Wutöschingen So möchte der Gemeinderat das Defizit beim Mittagstisch an der Alemannenschule und im Kindergarten reduzieren

So möchte der Gemeinderat das Defizit beim Mittagstisch an der Alemannenschule und im Kindergarten reduzieren

Die Verwaltung von Wutöschingen hat in Gemeinderat Zahlen für den Mittagstisch an der Alemannenschule und der Kindertagesstätte Villa Kunterbund vorgelegt. Weiterhin muss die Gemeinde das Mittagessen bezuschussen, das Minus konnte aber deutlich reduziert werden. Mithilfe eines Maßnahmenkatalogs soll das Defizit weiter verringert werden

Der Schock traf den Gemeinderat vor zwei Jahren unvermittelt – und das damalige Defizit von 57 500 Euro beim Mittagstisch in der Mensa der Alemannschule (ASW) hallt bis heute nach. In der jüngsten Gemeinderatssitzung legte nun Bürgermeister Georg Eble die neuesten Zahlen der Alemannschule und der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt von 2017 vor.

Das Minus konnte reduziert werden

Weiterhin muss die Gemeinde den Mittagstisch in beiden Einrichtungen aus anderen Töpfen bezuschussen. Das Minus der Gesamtkosten in der Alemannenschule konnte durch einige Maßnahmen auf 36 690 Euro reduziert werden, in der Betreuungseinrichtung Villa Kunterbunt liegt das Defizit bei 9700 Euro und damit knapp 600 Euro unter dem von 2017.

Ursachenforschung stand im Mittelpunkt, nachdem die Kosten für den Mittagstisch 2016 aus dem Ruder liefen. Für ein Mittagessen bezahlen Schüler 3,50 Euro, in der mit 100 Kindern derzeit "ausgebuchten" Villa Kunterbunt sind es drei Euro.

Durchschnittlich 88 Essen pro Tag

Während in der Betreuungseinrichtung etwa die Hälfte der Kinder den Mittagstisch in Anspruch nehmen, sind es in der Alemannenschule von den 550 Lernpartnern (Schülern) und den Lernbegleitern (Lehrern) 335, die das Angebot wahrnehmen. Durchschnittlich werden in der ASW 81 Essen pro Tag ausgegeben.

Geliefert werden die Speisen von der Hofmann Menü-Manufaktur GmbH aus Boxberg-Schweigern. Täglich frisch werden Zutaten für frisch zubereiteten Salate von Edeka Lemke (Wutöschingen) bezogen.

Warum die Kosten aus dem Ruder liefen, hat für die Verwaltung nach einer intensiven Analyse mehrere Ursachen: Zum einen stiegen die Preise bei den beiden Anbietern, die enorme Zahl von Besuchergruppen, die den Mittagstisch kostenlos nutzen konnten, und die "Umsonstmentalität" einiger Nutzer, erklärte Eble. Da wurde sich kostenlos von der Salattheke bedient, Nichtzahler wurden mit "Nachschlag" versorgt und es wurden mehr Essen zubereitet als bestellt waren.

Tischmeister sollen für Ruhe und Sauberkeit sorgen

Seit die Schulleitung für diese Thematik sensibilisiert wurde, seien die Kosten wieder besser im Griff. Die Verwaltung verspricht sich weitere Effekte von sogenannten Tischmeistern. Lernpartner sollen bei immer gleicher Zusammensetzung am Tisch auf Ruhe und Sauberkeit achten.

Zudem sollen sie diejenigen "herausfiltern" (Eble), die ohne Buchung mitessen. Eine Umfrage unter den Mensa-Nutzern ergab laut Verwaltung, dass die Lautstärke in der Mensa bemängelt wurde und die selbe Zusammensetzung am Mittagstisch gewünscht wurde. Dieser Wünsche könnte damit erfüllt werden.

Joachim Würth (FW) regte an, das Defizit durch eine Anhebung der Gebühren in beiden Einrichtungen, um 50 Cent das Defizit zu verringern. "Wir können als Gemeinde nicht alles bezuschussen." Sein Fraktionskollege Markus Büche möchte vor einer Debatte um Erhöhung der Gebühren "nach dieser starken Analyse, ein Jahr abwarten, bis die Maßnahmen greifen". Auf diese Vorgehensweise einigte sich das Gremium einstimmig.