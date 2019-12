von Yvonne Würth

Ein gelungenes Doppelkonzert im Zeichen der seit 50 Jahren bestehenden Freundschaft boten der Musikverein Horheim und der Gastverein aus Atzenbach/Wiesental in der Wutachhalle Horheim. Das zahlreiche Publikum zeigte deutlich seine Zufriedenheit mit Jubel, Applaus und Pfiffen und sang sogar ohne jegliche Aufforderung die Zugabe „Guten Abend, gut Nacht“ mit.

Unzählige Erinnerungen

Geschichten aus den vergangenen 50 Jahren, verbunden mit Infos aus dem Nähkästchen zu den einzelnen Registern und erläuternden Worten zum Programm, verband das Geschwisterpaar Marius und Annalena Lais auf witzige Art in den flüssig gesprochenen Ansagen. Aufgrund seiner Liebesheirat zog es den Horheimer Musiker Karlheinz Fechtig nach Atzenbach. Während der anfangs zahlreichen Kontakte der beiden Vereine entstanden unzählige Erinnerungen. Doch brachten die Atzenbacher Musiker nicht nur Erinnerungen mit, sondern auch erstklassige Musik.

Annalena Lais (Bild) und ihr Bruder Marius Lais führten witzig durchs Programm, im Bild als Raben, die beobachten, wie die Bewohner des späteren Todtmoos durch giftige Dämpfe umkommen. | Bild: Liriel Würth

Dirigent Martin Thoma hatte mit dem ersten Titel „A Day of Hope“ von Fritz Neuböck bereits hohe Maßstäbe gesetzt, aus dem Publikum kam bereits Jubel für das Trompeten- und Posaunensolo. Mit „Fiskinatura“ wurden die Hybrid-Vorlieben des kleinen Blechs vorgestellt. Komponist Thiemo Kraas gehörte mit vier Werken zum heimlichen Star des Abends, gleich gefolgt von Komponist Markus Götz aus Schopfheim mit zwei Werken, die jeweils gut verteilt von beiden Orchestern gespielt wurden. Dass das kleine Holz ruhig mehr Power geben soll, wünschte Markus Götz, als der Gastdirigent im Rahmen der Konzertvorbereitung für „Dramatic Tales – die Sage vom Todten Moos“ wertvolle Tipps gab.

Die Musiker aus Atzenbach unter Leitung von Martin Thoma präsentierten wie auch ihre Gastgeber vom MV Horheim eine gelungene Mischung an Unterhaltung und Klasse. | Bild: Liriel Würth

Die „Bass-Boys“, die „Posaunen-Päper“ sowie die schönsten Musikerinnen im Klarinetten- und Flötenregister als auch die „Schläger-Truppe“ oder die „Hörnle-Buebe“ hatten das Publikum fest im Griff. Dieses sang lauthals das „La la“ bei 80er (Kult)Tour mit, bevor es in der Pause eifrig Tombola-Lose sammelte. Denn neben dem Hauptpreis, einem Rundflug auf dem Bohlhof, gab es zahlreiche weitere Preise zu gewinnen. Dass auch die Musik der Horheimer auf der Wellenlänge des Publikums lag, wurde im Laufe des zweiten Konzertteils ersichtlich.

Interimsdirigent Frank Maier zeigte sich sehr zufrieden mit den Musikern vom MV Horheim. Das Doppelkonzert mit Musikern aus Horheim und Atzenbach bot eine gelungene Mischung aus Einblicken in die Vereine und Musiktitel sowie aus hochkarätiger unterhaltsamer Musik. | Bild: Liriel Würth

Interimsdirigent Frank Maier zeigte mit seinem Gespür für einprägsame Melodien eine neue Seite des Vereins, was sehr gut ankam. Vorsitzende und Solistin Ursula von Olnhausen erhielt gleich zweimal Applaus bei den „Tantalusqualen“ von Franz von Suppé. Darius Graff und Jasmin Kwaßni führten informativ und charmant durchs Programm. Die Musiker aus Atzenbach sorgten im Anschluss an das Konzert für weitere Einträge ins „Weißt Du noch“-Geschichtenheft, welche hier natürlich nicht verraten werden, bis auf die selbst gedichtete Lobeshymne an „Bedienung Nr. 5“ namens Nathalie. Ein Wiedersehen gibt es in zwei Wochen, wenn das Konzert in Atzenbach wiederholt wird: Am Samstag, 21.Dezember, um 20 Uhr in der Halle Atzenbach.