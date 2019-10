von Yvonne Würth

Zur 26. Chilbi lädt der Männergesangverein Ofteringen am kommenden Samstag, 12. Oktober ein. Gelegenheit zum Abendessen ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Als besonderer Gast wird der Vorsitzende Herbert Stoll den Alleinunterhalter Simon App aus Klettgau begrüßen können. Der 20-jährige Auszubildende trat bereits zusammen mit Stefan Mross in der beliebten Sendung „Immer wieder Sonntags“ im Fernsehen auf.

Sein Lied „Kuschelfaktor 10“ in der Sommerhitparade kam sehr gut an beim Publikum. Simon liebt Live-Auftritte vor großem Publikum und vermag mit seinem Charme alle in seinen Bann zu ziehen. Seine Lieblingsmusik reicht vom Oberkrainer bis zum modernen Schlager, auf Harmonika und Akkordeon begleitet er sich selbst, während er seine Lieder „Keck und jung“, „Komm mit zur Küssaburg“ oder „Bin ein kleiner Musikant“ singt.

Die besten Lieder zwischen Hubert von Goiserns „Weit, weit weg“ und „Das Beste“ der Band Silbermond werden von den drei auftretenden Chören gesungen, neben dem Veranstalter MGV Ofteringen (Dirigent Bruno Stanisch) auch der MGV Geißlingen (Simon Appelhans) und der Sängerbund Stühlingen (Reinhard Süß, am Klavier Franziska Süß). Alle drei Chöre haben für die Ofteringer Chilbi Lieder ausgewählt, die die Freude am Singen vermitteln.

Besonderer Wert wird bei der Ofteringer Chilbi auch auf das leibliche Wohl gelegt. Zum traditionellen Chilbi-Essen gehören Ripple mit Sauerkraut, Rehragout mit Spätzle sowie Kaffee und Hefezopf. Dies kann bereits in Ruhe vor dem Konzert genossen werden.

Der Männergesangverein Ofteringen konnte bereits mehrfach den von Bürgermeister Georg Eble ausgelobten Probenbesuch erreichen. Ab dem durchschnittlichen Probenbesuch von 85 Prozent gibt es das begehrte „Probenbier.“ Da die Männer ihre gemeinsamen regelmäßigen Sangesübungen fest im Terminplan verankert haben, erscheinen sie auch fast immer.

Infos und Kontakt: Der Männergesangverein Frohsinn Ofteringen wurde im Jahr 1870 gegründet. Der Vorsitzende ist Herbert Stoll und ist erreichbar unter der Telefonnummer 07746/912 00.