Wutöschingen Seniorenzentrum Sonnengarten erhält Zertifikat "Attraktiver Arbeitgeber Pflege"

Das Wutöschinger Seniorenzentrum Sonnengarten ist mit dem Zertifikat "Attraktiver Arbeitgeber Pflege" ausgezeichnet worden. Deutschlandweit haben sich 1000 Pflegeheime beworben, als Grundlage diente eine Befragung unter den Mitarbeitern.

Wutöschingen (hg) Seine Angehörigen in guten, pflegenden Händen zu wissen, ist für viele Menschen sehr beruhigend, wenn sie sich nicht selbst um die Pflege kümmern können. In Deutschland gibt es rund 13 000 Pflegeheime, aber nicht alle bieten den Service, den man sich für das Alter wünscht. Einen Erfolg verbucht hingegen das Awo-Seniorenzentrum "Sonnengarten" in Wutöschingen: Die Einrichtung, die nach der Iso-Norm 9001 zertifiziert ist, hat nun das Siegel als "Attraktiver Arbeitgeber Pflege" erhalten.

Zur freiwilligen Prüfung durch den unabhängigen Vincentz-Fachverlag für Pflege und Altenhilfe haben sich inzwischen rund 1000 Pflegeheime beworben und wurden bewertet. Als Grundlage der Iso-Zertifizierung müssen im regelmäßigen Rhythmus die Arbeitnehmer, die ehrenamtlichen Mitarbeiter und auch die Heimbewohner befragt werden. Diese Evaluationen mit externen Beratungsunternehmen nach objektiven Kriterien geben Auskunft über die Qualität der Einrichtung und garantieren Anonymität.

60 Mitarbeiter im Wutöschinger Seniorenzentrum haben die Befragungsbögen erhalten, 49 wurden ausgefüllt zurückgegeben. Neben der physischen Belastung wurde auch die psychische Belastung in der Einrichtung bewertet. "Ziel dieser Evaluation ist es, das Arbeitsklima und auch die Qualität der Einrichtung weiterhin zu verbessern und zu stabilisieren", erklärt die Einrichtungsleiterin Martina Meier. Die Geschäfts- und Einrichtungsleitung weiß im Vorfeld nicht, wie die Befragung ausfällt und mit welcher Kritik sie sich konfrontiert sehen muss. "Dennoch war es uns enorm wichtig, diese Befragung durchzuführen, denn wir wollen, dass sich die Menschen bei uns wohlfühlen, egal ob als Arbeitnehmer oder als Heimbewohner", betont der Awo-Geschäftsführer Thomas Bomans.

Mit der Auszeichnung, die bescheinigt, dass das Seniorenzentrum Sonnengarten in allen Bereichen überdurchschnittlich gut abgeschnitten hat, haben die Verantwortlichen in der Heim- und Geschäftsleitung so nicht gerechnet. "Wir freuen uns sehr, dass so viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgemacht haben und außerdem noch ganz besonders, dass wir bei der Bewertung so überdurchschnittlich gut abgeschnitten haben", berichtet Bomans.