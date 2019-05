von Sandra Holzwarth

Roswitha Stoll aus Ofteringen erfasst und notiert seit 1994 als ehrenamtliche Wetterbeobachterin im Auftrag des Deutschen Wetterdienstes (DWD) das Wetter im Wutöschinger Ortsteil Ofteringen. Der Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur hat der 65-jährigen Ofteringerin als Dank für ihr 25-jähriges ehrenamtliches Engagement die Wetterdienstplakette verliehen.

Die Auszeichnung wurde Roswitha Stoll im Rathaus Wutöschingen von Michael Gutwein, Leiter der regionalen Messnetzgruppe des DWD München, Außenstelle Stuttgart, feierlich überreicht. Michael Gutwein überbrachte den Dank des Präsidenten des DWF und würdigte in herzlichen Worten die große Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft der Geehrten. „Frau Stoll betreut seit 25 Jahren die Station und hat 365 Tage im Jahr Niederschlag, Temperaturen und andere meteorologischen Parameter beobachtet und notiert.“

Ob Gewitter, Hagelschauer oder winterliches Schneetreiben – kein Wetter hat Roswitha Stoll davon abgehalten dreimal täglich um 7.30, 14.30 und 21.30 Uhr über ihren Hof zu laufen, um die Messungen vorzunehmen und den kontinuierlichen Wetterverlauf zu erfassen. Mit der fortlaufenden Automatisierung wurde ihre Arbeit ab 2003 weniger, heute beschränken sich die Messungen im Winterhalbjahr auf Gesamt- und Neuschneehöhen, sowie die Ermittlung des spezifischen Wasseräquivalentes.

Die Betretung der Wetterstation in Stolls Garten gehört aber auch heute zu ihren täglichen Aufgaben. „Mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit hat Roswitha Stoll einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Wettervorhersage und Klimaüberwachung geleistet. Davon profitieren alle Bürger in Deutschland, denn die Auswirkungen des Wetters betreffen jeden von uns“, betonte Michael Gutwein. „Unsere ehrenamtlichen Wetterbeobachter mit ihrer Liebe zur Natur, Spaß am Wetter, einer guten Beobachtungsgabe und einem hohen Verantwortungsbewusstsein sind für uns trotz fortschreitender Automatisierung unverzichtbar.“ Edwin Michl vom DWD betreut Wetterbeobachterin Roswitha Stoll bei ihrer Aufgabe.

Zur Ehrung war er mit nach Wutöschingen gekommen und zeigte die Entwicklung des Wetters in den vergangenen 25 Jahren auf. Seitens der Gemeinde überbrachte auch Bürgermeister Georg Eble einen herzlichen Dank und ein Blumenpräsent. Die Geehrte Roswitha Stoll selbst freute sich über die Auszeichnung. „Vor 25 Jahren war es schon eine Umstellung gewesen, dreimal täglich die Wetterstation im Auge zu haben, aber durch unsere Landwirtschaft waren wir sowieso immer schon nah am Thema und mei ne Aufgabe macht mir auch heute noch großen Spaß.“ Roswitha Stoll bleibt ihrem Ehrenamt als Wetterbeobachterin weiterhin treu.