Wutöschingen Schwerzen ist am Sonntag wieder fest in Gwaagen-Hand

Schwerzen ist am Sonntag wieder fest in Gwaagen-Hand

Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit: Die Schwerzener Gwaagen-Zunft lädt zu ihrem Narrentreff mit großem Umzug durchs Dorf. Rund 70 Umzugsgruppen und 5000 Besucher werden erwartet.

Die Narrenzunft Gwaag in Schwerzen organisiert seit über 40 Jahren ein alljährliches großes Narrentreffen mit einem gigantischen Umzug. Auch in diesem Jahr ist es am Sonntag, 4. Februar, wieder soweit: Um 13.30 Uhr startet der närrische Lindwurm im Ortsteil Willmendingen und schlängelt sich dann bunt und laut am Gasthaus "Adler" vorbei bis zum Spielplatz in der Bohlhofstraße.

Knapp 70 verschiedene Gruppen sowie Wägen haben sich für das diesjährige große Narrentreffen angemeldet. Bereits nach den Sommerferien beginnt die Narrenzunft Gwaag mit der Planung der Großveranstaltung. Die Logistik ist gut eingespielt, dennoch ist es jedes Jahr eine Herausforderung, allen Sicherheitsbestimmungen und Ordnungsrichtlinien gerecht zu werden. Deshalb achten die Verkäufer an den Verpflegungs- und Getränkeständen auch penibel auf die Einhaltung des Jugendschutzes und die Umwelt, sämtliche Getränkeflaschen sind mit einem, für die ganze Veranstaltung einheitlichen Pfand belegt.

Von 12 bis 22 Uhr ist an diesem Tag die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auch die Linienbusse fahren dann nicht durch Schwerzen; die Parkplätze für die Besucher sind ausgeschildert. Bereits ab 11 Uhr haben alle Stände, Straußwirtschaften und Zelte entlang der Festmeile geöffnet, denn pünktlich um 11.11 Uhr findet in der Tenne über der Zunftstube der traditionelle Zunftmeisterempfang mit Fassanstich durch Bürgermeister Georg Eble statt. In der Zunftstube begrüßen die Gwaagen ihre Gäste beim traditionellen Heringswecken und hausgemachter Gulaschsuppe. Auch die Getränkebar ist gut bestückt.

Im Pfarrheim Don Bosco wirten die Schwerzener Turnerfrauen ebenfalls mit einer hausgemachten Suppe sowie Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Beim Rathaus haben der Brieftaubenzuchtverein sowie die Trommlergarde einen Verpflegungsstand nebst Zelt aufgebaut. Mit Wein und Sekt aus der Region ist gegenüber der Kirche die Gwaagenzunft mit einem Ausschank vertreten und beim Gasthaus Adler werden die bekannten Gwaagen-Würste gegrillt. Des Weiteren ist auch noch der Sportverein Horheim vertreten und das Bauwagenteam Schwerzen wirtet im Adler-Keller. Als Obolus für die farbenfrohe und närrische Darbietung wird von allen Erwachsen drei Euro für einen Eintritts-Pin erbeten. Die Preise für Speisen und Getränke sind nach wie vor auf einem familienfreundlichen Niveau, es werden rund 5000 Umzugsbesucher erwartet. Die Feuerwehr Wutöschingen, professionelles Sicherheitspersonal, das DRK Wutöschingen sowie weitere Ortsgruppen sorgen für einen sicheren und reibungslosen Verkehrsverlauf. Und am Montag danach ist das große Reinemachen im Dorf angesagt, bei dem sich alle Vereine tatkräftig beteiligen.

Gwaagen-Umzug

67 Gruppen sind angemeldet, die Geißen-Zunft aus Weizen mit rund 150 Hästrägern ist die größte Gruppe. Die Leiterbach-Piraten aus Oberalpfen sind die treusten Umzugsteilnehmer, diese Gruppe ist zum 25. Mal dabei. Premiere in Schwerzen hat die Moschtpressband aus Krenkingen, diese Gruppe ist zum ersten Mal in Schwerzen vertreten. Den weitesten Anfahrtsweg zum Schwerzener Narrentreffen hat die Narrenzunft Deichelmaus 1445 aus Spaichingen. Für die Busse der Teilnehmergruppen und Fahrzeuge der Umzugsgäste sind außerhalb des Dorfes ausreichend Parkplätze ausgewiesen.