von SK

Ersten Angaben der Polizei zufolge wollte eine Renault-Fahrerin aus Richtung Eggingen kommend von der B 314 nach links in Richtung Degernau abbiegen. Dabei habe die 42-Jährige die Vorfahrt einer entgegenkommenden Mercedes-Fahrerin missachtet.

Bei der Kollision wurde die 70-Jährige am Mercedes-Steuer schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die beiden Renault-Insassen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser eingeliefert. Im Einsatz war auch die Feuerwehr Wutöschingen.