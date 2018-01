Wutöschingen Rambazamba in der Wutachhalle

Rambazamba in der Wutachhalle

Die Nacht des Rambazamba wurde von den Kohlrütti-Chlöpfer Horre mit neun befreundeten Guggenmusiken in der Wutachhalle Horheim in ihrem 24. Jahr stimmungsvoll gefeiert.

Mit dabei waren die Hölledüüfel Degernau, die mit ihren Hits wie "Party Rock Anthem" immer wieder lautstarken Applaus erhielten. Abwechselnd spielten die Guggis in Halle und Zelt und das sehr stark vertretene Publikum strömte zwischen den Auftritten zu beiden Bühnen. Neben der Musik gab es auch was auf die Augen: Die Ohräquäler Rheinfelden präsentierten sich mit ihrer gelben Haarpracht und den Vereinsfarben rot-gelb-blau. Immer mehr Guggis legen Wert auf ausdrucksstarke Gesichtsbemalung, die bei manchen bis in die Haarspitzen ausgedehnt wird.