Wutöschingen Radtouren enden nach Unfällen im Spital

Zwei Verletzte forderten über das Pfingst-Wochenende Verkehrsunfälle, in die Radfahrerinnen verwickelt waren.

Bereits am Freitagabend war eine 77 Jahre alte Radfahrerin von einem Auto angefahren worden, so die Polizei in einer Mitteilung am heutigen Dienstag. Der 62-jährige Fahrer hatte die Frau beim Rückwärts-Ausparken übersehen. Der Rettungsdienst versorgte die 77-Jährige an der Unfallstelle und brachte sie ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen sei nur geringer Sachschaden entstanden, so die Polizei. Schwerer verletzt wurde am Montag Mittag eine 64 Jahre alte Radfahrerin, die auf der Bergstraße in Horheim aus ungeklärter Ursache allein beteiligt gestürzt war. Ein Rettungswagen brachte die Frau ins Krankenhaus.