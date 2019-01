von Yvonne Würth

Ein reges Vereinsjahr bilanzierte der Radsportverein Ofteringen bei der Hauptversammlung im Vereinsheim. Der Vorsitzende Andreas Merk konnte gleich zwölf Ehrungen vornehmen und einmal die Ernennung zum Ehrenmitglied aussprechen. Diese ist sehr selten und begehrt geworden, seit der Verein als Voraussetzung 40 Jahre aktive Zeit sowie ein Alter von 70 Jahren fordert. Alois Hoffmann konnte diese Ehrung nun entgegennehmen.

Im Vorstand gibt es ein neues Gesicht: Achim Jehle ließ sich nicht mehr als Stellvertreter aufstellen, für ihn wurde Philipp Schmidt für zwei Jahre gewählt. Seinen Posten als zweiter Beisitzer gab er dafür an Jonas Jehle weiter, der nun neu im Vorstand mitwirkt. Die übrigen Ämter konnten bestätigt werden: Kassiererin Silvia Jehle, erster Fahrwart Thomas Merk, Fähnrich Jan Studinger, Leiterin der Gymnastikgruppe Gabi Güntert sowie die beiden Kassenprüfer Thomas Süß und Karl-Heinz Silbereis.

Von jeder der 800 Eintrittskarten für das beliebte Theaterstück „Mafia Lady“ von Daniel Kaiser spendete der Verein einen Euro an den DRK-Hort Jestetten. So kam ein Spendenbetrag von 800 Euro zusammen, der in einen Billardtisch investiert wird. Der Verein ist tätig in vier verschiedenen Fachbereichen: Korso, Damen-Gymnastik, Schalmeien und Jugend. Vom Verband aus gab es voriges Jahr kein Angebot für Korsofahrten, für dieses Jahr solle eines geplant werden.

Als Trainerin bei den Gymnastikdamen wurde Michelle Rapp begrüßt, ab Februar übernimmt Jeannine Herr. Die Schalmeien musizierten an der Fasnet und dem Weihnachtsmarkt Winterthur. Im Frühling wurde bereits das 30-jährige Bestehen der Schalmeiengruppe mit einem Jubiläumscafé gefeiert. Einen Stammhalterbaum erhielt Jannes Stoll gestellt. Bereits seit zehn Jahren führen Mareike Güntert und Nina Nüssle das Martinsspiel auf.

Im vergangenen Jahr sanierten die Radsportler das „Räumle“ im Vereinsheim, die alte Gipsdecke wurde abgerissen und Lattenrost und Elektroleitungen erneuert. Neu wurde eine Gruppe zusammengestellt, die die Berghütte oberhalb des Klosters Richtung Mettingen pflegt.

Die Dorfgemeinschaft lädt am 2. Februar ab 19 Uhr in der Alten Gasse 6 bei den Gastgeber-Familien Jehle und Schmidt zum ersten Glühweinabend im Jahr ein. Grillwurst, Gulaschsuppe und Glühwein am gemütlichen Feuer sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre.

Infos: Der Radsportverein Ofteringen wurde im Jahr 1913 gegründet und ist einer von zwei Dorfvereinen. Mit den Fachbereichen Korso, Gymnastik, Schalmeien und Jugend ist das Angebot dennoch breit gefächert. Der Vorsitzende Andreas Merk ist unter Telefon 07746/54 06 zu erreichen.