von sk

Das Wittener Kinder- und Jugendtheater gastiert mit der weihnachtlichen Geschichte „Pippi feiert Weihnachten“ am Samstag, 21. Dezember, 15 Uhr in der Klosterschüer Ofteringen. Pippi und stille, feierliche Weihnachten!? – Das passt eigentlich nicht zusammen! Aber schließlich geht es um Pippi Langstrumpf und bei ihr passen auch Dinge zusammen, die eigentlich gar nicht passen.

So muss sich das stärkste Mädchen der Welt in der Vorweihnachtszeit mit üblen „Spikulanten“ herumärgern und sich dem erneuten Versuchen der Frau Prysselius widersetzen, die das elternlose Kind immer noch in ein Kinderheim stecken möchte. Ein Glück, dass ihr trotzdem genug Zeit bleibt den Weihnachtsbaum ganz wunderbar zu schmücken, mit vielen Überraschungen, so dass Pippi damit leicht und rustikal auf ihre ganz eigene charmante Art die anderen beschenkt – und alle auch noch viel Vergnügen daran haben.

Karten gibt es beim Bürgermeisteramt Wutöschingen/Kulturing, unter Telefon 07746/852 11, per E-Mail (aloll@wutoeschingen.de) oder im Internet (www.klosterschüer-ofteringen.de). Eintritt für Kinder 6 Euro, für Erwachsene 9 Euro. Kasse öffnet ab 14.30 Uhr.