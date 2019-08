von Yvonne Würth

Der Jahrestag seit dem Einzug der Schwestern Passionistinnen in das Kloster Marienburg Ofteringen jährte sich am gestrigen Montag zum zehnten Mal. Aus diesem Grund findet am kommenden Sonntag, 1. September, um 10 Uhr ein Dankgottesdienst statt. Zelebrant und Festprediger ist Rainer Klug, emeritierter Weihbischof und Bischofsvikar für das Ordenswesen aus der Diözese Freiburg. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Familienchor Josef Kraft. Nach der Messe gibt es einen Umtrunk im Klosterhof.

Von den vier Schwestern Passionistinnen, die vor zehn Jahren aufgrund der Nachwuchssorgen in das Kloster Marienburg Ofteringen einzogen, sind noch Priorin Schwester Daniela Kucz (Beisitzerin im Förderverein Freundeskreis Marienburg, 40 Jahre) und Schwester Klara Czarnecka (Kassiererin im Förderverein Freundeskreis Marienburg 44 Jahre) da. Sie waren mit Schwester Dorota Lewandovska (59) und Evelina Skrzypek (34) eingezogen.

Seit zehn Jahren leben und arbeiten die Schwestern Passionistinnen aus dem polnischen Warschau im Kloster Marienburg Ofteringen, um den Fortbestand des Klosters zu sichern. Von links: Priorin Schwester Daniela Kucz (40 Jahre), Schwester Ismaela Kuchna (50, seit einem Jahr hier) und Schwester Klara Czarnecka (44). | Bild: Yvonne Würth

Wie auch bei den Priestern, ist es bei den Passionistinnen üblich, regelmäßig den Wirkungsort zu wechseln. So gehört Schwester Dorota nun zum Vorstand in ihrem neuen Wirkungsort und Schwester Evelina arbeitet als Lehrerin an einer Schule in Polen.

Derzeit im wohlverdienten Urlaub ist Schwester Elisabeth Korzonek (80), die vor sieben Jahren nach Ofteringen gekommen war. Erst seit einem Jahr dabei ist Schwester Ismaela Kuchna (50). Die vier unterstützen die Benediktinerin Schwester Gertrude Keller (73).

Gemeinsam mit Pfarrer i.R. Karl Boll, der am 24. September seinen 91. Geburtstag feiern kann, sowie Hausmeister Martin Bröcheler aus Ofteringen halten sie das Klosterleben lebendig. Dazu gehört die seit der Gründung durch Sabina Schneider von Sinzheim, der späteren Schwester Maria Josefa Meinrada im Jahr 1862 lückenlos durchgeführte Ewige Anbetung. Tag und Nacht beten die Klosterschwestern für den weltweiten Frieden und die Sorgen der Menschen in der Region.

Das Kloster Marienburg in Ofteringen ist vor allem für die ewige Anbetung bekannt, die hier seit 1862 praktiziert wird. | Bild: Gemeinde Wutöschingen

Gesundheit aus der Apotheke Gottes

Die Herstellung pharmazeutischer Artikel nach überlieferten Rezepten wie Panavulsin-Pflegesalbe, Spitzwegerich-Honig, Kräutermet und Edeltropfen für den Klosterladen gehört ebenfalls zu den regelmäßigen Arbeiten. Helfer für die Ewige Anbetung sowie für die Pforte werden gerne angenommen, da sich die Zahl ständig reduziert: „Die Menschen werden krank oder sind verstorben“, so Priorin Daniela.