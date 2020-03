von Eva Baumgartner

Augen auf bei der Berufswahl heißt es. Um Schülern die Entscheidungsfindung, die Berufsorientierung zu erleichtern, sind Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und lokalen Betreiben eine rundum gute Sache. Jetzt hat die Firma Schilling Engineering in Horheim mit neun Schulen aus der Region offiziell eine Bildungs-Patenschaft besiegelt. Das Unternehmen stellt eine breit gefächerte Palette an Informationsmöglichkeiten sowie praktische und äußerst hilfreiche Orientierungsangebote den Schülern zur Verfügung.

Wutöschingen Durch die Bildungspartnerschaft mit den Aluminiumwerken Wutöschingen erhalten Schüler der Alemannenschule Wutöschingen Einblicke in die Industrie Das könnte Sie auch interessieren

Das 1998 gegründete Unternehmen ist Spezialist für Reinraumtechnik, beschäftigt 76 Mitarbeiter und zehn Auszubildende. Die Firma bildet Mechatroniker, Technische Zeichner sowie Industriekaufleute aus.

Angebot geht über Praktika hinaus

Auf Initiative der Industrie- und Handelskammern ist bereits 2008 die Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und der regionalen Wirtschaft mit dem Ziel „Jede Schule einen Partnerbetrieb“ beschlossen worden.

Die Vertreterin der Firma, Gerda Schilling, einstige Rektorin der GMS Klettgau, stellte bei einem Medien-Termin ein fundiertes Programm für interessierte Schüler vor, das deutlich über die Bereitstellung von Praktikumsplätzen hinaus geht.

Im Wesentlichen deckt das Angebot die vier Bereiche Betriebserkundung, dies berufs– und themenorientiert, Praktika, Berufspräsentation bis hin zu Bewerbertraining ab. Letzteres beinhaltet zum Beispiel: „Knigge“ im Unternehmen, schriftliche Bewerbungen erstellen, Vorstellungsgespräche meistern bis hin zur Simultation einer Bewerbung mit Feedack.

Bonndorf Bildungskooperation von Dunkermotoren und Hectronic mit Bildungszentrum rückt Digitalisierung in den Vordergrund Das könnte Sie auch interessieren

Ausbildungsberufe kann Schilling Engineering in den Bereichen Mechatronik, Technisches Zeichnen sowie im kaufmännischen Bereich anbieten. So gesehen ist die Firma für Schüler und Schulen gleichermaßen ein höchst interessanter Partner, der dadurch auch der Entwicklung des Fachkräftemangels entgegen wirken will.

Die Vertreterin der Industrie- und Handelskammer, Julia Brombacher, betonte vor der Übergabe der Urkunden: „Die Bildungspartnerschaften zwischen Schulen und Ausbildungsbetrieben sind ein gutes Instrument, um die Berufsorientierung zu fördern, das Interesse für die Betriebe zu wecken und um sich gegenseitig kennenzulernen.“