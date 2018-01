Wutöschingen Opel landet im Gleisbett

Nach einer Kollision auf der B 314 ist am Montag Nachmittag ein Opel auf das Gleisbett der Wutachtalbahn geschleudert worden.

Laut Polizeiangaben hatte eine 53-jährige Autofahrerin kurz vor 13 Uhr auf der Bundesstraße in Höhe Ofteringen gewendet. Dabei übersah sie einen aus Richtung Wutöschingen kommenden Opel-Fahrer. Bei der Kollision wurde der Opel um 90 Grad gedreht und landete im angrenzenden Gleisbett. Der anfängliche Verdacht, dass es Verletzte gegeben habe, bestätigte sich vor Ort nicht: Sowohl die Unfallverursacherin als auch der 57 Jahre alte Opel-Fahrer blieben unverletzt, so die Polizeiangaben. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf mindestens 17000 Euro geschätzt.