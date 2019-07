von Gesine Cheret

Bei strahlendem Sonnenschein verbrachten die Ausflügler des Obst- und Gartenbauvereins Horheim, darunter auch Nichtmitglieder, einen herrlichen Tag auf der Insel Mainau. In zwei Gruppen erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes über die Insel. Auch einige Tipps für den heimischen Garten konnten mit nach Hause genommen werden. Zum gemeinsamen Mittagessen traf man sich im Restaurant Comturey am Hafen. Die anschließende Zeit zur freien Verfügung wurde genutzt, um die vielen Blumenanlagen zu bestaunen, das Schmetterlingshaus kennenzulernen oder sich an einem schattigen Plätzchen auszuruhen. Der Abschluss des Ausfluges fand in Lausheim statt.