von Yvonne Würth

Das Patrozinium zu Ehren der Patronin Maria Magdalena findet am kommenden Sonntag in Wutöschingen statt. Dabei wird auch die neue Außenanlage des katholischen Kindergartens Pater Stanislaus mit einem Familienfest eingeweiht. Der Festgottesdienst findet am Sonntag, 21. Juli um 10.30 Uhr statt und wird mitgestaltet vom Musikverein Wutöschingen und dem Kirchenchor Wutöschingen. Dieser führt die Missa Festiva von Lorenz Meierhofer auf, Kantor Andreas Konrad begleitet an der Orgel und Simone Losch leitet den Chor.

Parallel lädt das Team des katholischen Kindergartens zum Kindergottesdienst alle Kinder in den Pfarrgarten ein. Im Anschluss an den Gottesdienst startet das Pfarrfest rund um die Kirche mit Mittagessen sowie Kaffee- und Kuchenbar in der Unterkirche. Während dessen gibt der Musikverein Wutöschingen sein Platzkonzert. Neu in diesem Jahr ist die festliche Einweihung und Vorstellung der neuen Außenanlage des katholischen Kindergartens Pater Stanislaus. Zum Familienfest des katholischen Kindergartens mit Spiel- und Spaßangeboten ist auch die Öffentlichkeit herzlich eingeladen.

Andrea Mutter, Leiterin der katholischen Kindertagesstätte Pater Stanislaus, freut sich über die Vergrößerung des Geländes: „In der Kita war der Bewegungsraum zu klein, um den unterschiedlichen Bewegungsbedürfnissen der Kinder mit turnen, rennen, klettern und Ballspielen gerecht zu werden.“

Hilfe durch Elternbeirat

Nach Gesprächen mit der Pfarrgemeinde und der Beobachtung, dass die Pfarrwiese als Hundetoilette genutzt wird, gab es Zustimmung, dass die Pfarrwiese ins Kita-Gelände integriert wird. „Kommune, Pfarrgemeinde und Elternbeirat haben zum finanziellen Gelingen beigetragen. Die Einnahmen der Bazare wurden genutzt. Tatkräftige Hilfe der Eltern beim Verlegen der Pflastersteine trotz großer Hitze und Platzregen.

Im Frühling wurde das Fahrzeughäuschen aufgebaut mit Unterstützung der Kommune und Eltern.“ Zusätzlich konnten neue Anschaffungen gemacht werden, so wird die Airtrackmatte bereits gerne im Innen- und Außenbereich zum Bodenturnen genutzt. Balancierstraßen sowie diverse Fahrzeuge für alle Altersgruppen locken die Kinder, sich zu bewegen, ebenso Fußball und andere Ballspiele.

Infos zur Seelsorgeeinheit Wutöschingen im Internet: www.kath-wutoeschingen.de