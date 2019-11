von Sandra Holzwarth

600 Euro spendet die Wutöschinger A-Cappella-Band Hansi in der Bücherei an die Familie Reckermann aus Schwerzen, deren Haus im vergangenen Jahr ausgebrannt ist, nachdem die Weihnachtsdekoration Feuer gefangen hatte. Der Sanierungsbedarf ist groß, das Haus für die Drei-Generationen-Familie noch immer nicht bewohnbar.

Die Gruppe möchte helfen

Die Gruppe Hansi in der Bücherei möchte helfen und spendet die Gage ihres Auftrittes beim Jahreskonzert des Klettgauer Chors Just for Fun an die Familie. Es ist nicht das erste Benefizkonzert, das die A-Cappella-Band für Brandopfer spielt. Schon einmal durfte sich eine Wutöschinger Familie, deren Haus abgebrannt war, über eine Spende freuen.

Klettgau-Erzingen Hits aus Rock und Pop begeistern das Publikum beim Jubiläumskonzert des Chors Just for Fun in Klettgau-Erzingen Das könnte Sie auch interessieren

Hansi feiert 20-Jähriges

Das nächste Konzert für einen guten Zweck steht bereits fest: Ihr 20-Jähriges Bestehen feiert die Gruppe Hansi in der Bücherei im kommenden Jahr, am 15. Juli, mit einem Jubiläumskonzert im Zirkuszelt auf dem Gelände der Auwiesenschule Horheim. Der Erlös fließt in die Finanzierung des Zirkusprojektes, das mit dem Gewinn beim SÜDKURIER-Schulwettbewerb realisiert wird.