Horheim (ywü) Mit bis zu 20 Mitarbeitern in den Bereichen Physio, Massagen, Training und an der Theke wird der WutachCampus auch als Arbeitsplatz attraktiv.

Physiotherapie: „Therapie ist mehr als Krankengymnastik“, weiß Inhaberin und Physiotherapeutin Nicole Dreher-Bulz. Sie erarbeitet mit dem Patienten ein persönliches und individuelles Therapieangebot. Dabei kann sie auf ihre langjährige Erfahrung und die bewährten Therapieangebote vertrauen. Mithilfe der verschiedenen physiotherapeutischen Behandlungstechniken kann man unter anderem gesunde (physiologische) Bewegungsabläufe wiederherstellen, Schmerzen lindern, geschwächte oder verspannte Muskelgruppen kurieren, die motorische Entwicklung bei Kindern fördern und vieles mehr. Die Physiotherapie richtet sich dabei an Menschen jeden Alters.

Am häufigsten behandeln Physiotherapeuten Krankheiten aus dem Fachbereich der Orthopädie. Rückenschmerzen belegen dabei den ersten Rang. Außerdem spielen physiotherapeutische Maßnahmen bei folgenden orthopädischen Therapieverfahren und Krankheitsbildern eine maßgebliche Rolle in der (Nach-) Behandlung: Knochenbrüche, Zerrungen und Risse von Bändern, Sehnen und Muskeln wie Kreuzbandriss und Bänderriss am Sprunggelenk, Gelenkverschleiß wie Arthrose, Gelenkersatz durch Endoprothesen wie künstliches Hüftgelenk, Wirbelsäulen- und Gelenkoperationen, Amputationen, entzündliche Gelenkerkrankungen wie rheumatoide Arthritis. Grundsätzlich verfolgt die Physiotherapie (Krankengymnastik) das Ziel, die Bewegungs- und Funktionsfähigkeit des Körpers zu erhalten, zu verbessern oder wiederherzustellen. Vor dem Hintergrund dieser übergeordneten Zielsetzungen legen Physiotherapeuten im direkten Kontakt mit ihren Patienten konkrete Nah- und Fernziele fest, abhängig vom Alter und dem Krankheitsbild.

Krankengymnastik am Gerät: Ziel des Programms ist es, die Leistungsfähigkeit des Körpers sowie das allgemeine Wohlbefinden bis ins hohe Alter zu erhalten und zu stabilisieren. Ausdauer, Koordination, Beweglichkeit, Kraft und Schnelligkeit bilden die Eckpfeiler einer stabilen körperlichen Gesundheit. Vorhandene Defizite oder Schmerzen, zum Beispiel im Rückenbereich, können durch ein gezieltes, medizinisches Trainingsprogramm ausgeglichen werden. Natürlich bietet sich dieses Programm auch bestens als Präventivmaßnahme an.

Das Konzept ersetzt bei eingetretenen Erkrankungen nicht die medizinische Behandlung durch den Arzt oder Therapeuten, sondern kommt lediglich ergänzend und/oder nach einer medizinischen Behandlung zum Tragen. Chronische Erkrankungen sollen gelindert und Funktionseinschränkungen verhindert werden.