von Yvonne Würth

In der Hauptversammlung des Musikvereins Eggingen im Gasthaus „Wilder Mann“ stellten sich die beiden Vorsitzenden bei den Teilwahlen nicht mehr für ihr Amt zur Verfügung. Für Christopher Waldvogel und Andreas Würtenberger kommen Martin Albrecht und Sonja Baumann. Zusammen mit Monika Eichin leiten die drei künftig gleichberechtigt die Geschicke des Vereins. Anna Vogelbacher wurde zweite Kassiererin (für Martin Albrecht). Ein satter Gewinn wurde durch das Jubiläum erzielt, Kassierer Fabian Amann erhielt für die etwa 1000 Positionen einen Extra-Applaus. Außerdem wird die Ehrungsordnung geändert, Neuaufnahmen und Bronze-Absolventen werden begrüßt.

Neue Ehrungsordnung: Anstatt ab dem 50. Geburtstag werden Aktiv- und Ehrenmitgliedern erst ab dem 65. Geburtstag mit einem Ständchen gratuliert (auf Wunsch). Ebenso heraufgesetzt wurde das Alter bei den Passivmitgliedern. Diesen wird erst ab dem 70. Geburtstag gratuliert und nicht mehr ab 65. Die dritte Änderung: Verstorbenen Passivmitgliedern wird zentral an der Hauptversammlung gedacht, nicht wie bisher an Allerheiligen.

Anstatt ab dem 50. Geburtstag werden Aktiv- und Ehrenmitgliedern erst ab dem 65. Geburtstag mit einem Ständchen gratuliert (auf Wunsch). Ebenso heraufgesetzt wurde das Alter bei den Passivmitgliedern. Diesen wird erst ab dem 70. Geburtstag gratuliert und nicht mehr ab 65. Die dritte Änderung: Verstorbenen Passivmitgliedern wird zentral an der Hauptversammlung gedacht, nicht wie bisher an Allerheiligen. Neuaufnahmen: Mit Handschlag und Übergabe der Satzung wurden Laura Jakobi, Lisa Schreiter, Selina Schilling, Eileen Ebi, Lennart Lemme, Erik Wiesmann und Christina Zimmermann in die Reihen der Aktiven aufgenommen.

Waldshut-Tiengen Besucher des DRK-Fasnachtsbasars in Waldshut finden viele närrische Ideen aus der Kleiderspende Das könnte Sie auch interessieren

Leistungsabzeichen: Die Prüfungen zum Leistungsabzeichen in Bronze hatten erfolgreich Luca Fehrenbacher, Olivia Weinhold, Stefan Blum und Chikondano Daza abgelegt.

Diese Jungmusiker dürfen mit dem Ablegen des Leistungsabzeichens in Bronze im Musikverein Eggingen mitspielen: Stefan Blum (von links), Luca Fehrenbacher, Olivia Weinhold. Nicht im Bild Chikondano Daza. | Bild: Verein

Berichte: Schriftführerin Bianca Waldvogel erinnerte in ihrem Bericht an die Höhepunkte des Vorjahres mit dem fünftägigen Bezirksmusikfest und dem Jahreskonzert. Die Vorsitzende Monika Eichin bedankte sich bei allen Helfern für die Unterstützung am Bezirksmusikfest mit Arbeitskraft, Werkzeug und Maschinerie sowie den Spendern. Klaus Mayer und Sonja Baumann waren an sämtlichen Proben anwesend, der Durchschnitt lag bei 76 Prozent.

Der Verein Die Termine des MV Eggingen sind unter anderem der Maihock am ersten Mai, das Schülervorspiel am 26. Juli, Frühschoppen beim Feuerwehrfest am 30. August und das Jahreskonzert am 21. November. Das Bezirksmusikfest richtet der MV Weizen vom 15. bis 17. Mai aus. Informationen im Internet (www.mveggingen.de).