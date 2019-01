von Yvonne Würth

Die Vereinsgemeinschaft der Narren aus Schwerzen und Horheim lädt zu den beiden Bunten Abenden, die am 8.und 9.Februar in der Wutachhalle Horheim ab 19 Uhr stattfinden. Der Kartenvorverkauf findet nur am Samstag, 2. Februar von 13 bis 14 Uhr in der Wutachhalle statt. Es gibt nummerierte Plätze. Sollte es anschließend noch freie Plätze haben, sind die restlichen Karten ab dem Montag darauf in der Metzgerei Waßmer in Horheim erhältlich.

Während des Einzugs der Narren unterhalten die Musiker des Musikvereins Horheim (Bild) an beiden Tagen, ebenso gibt es Tanzmusik an beiden Tagen mit den Tiko´s aus Klettgau. | Bild: Yvonne Würth

Die drei Vorsitzenden, Anja Pilia von den Chropfli Horheim, Sandro Pilia von den Fallenstellern Horheim, beide Narrenzunft Horheim sowie Roland Reckermann von der Narrenzunft Gwaag Schwerzen, freuen sich über das bunte Programm, das derzeit von den Vereinen einstudiert wird. Besonders freuen sich die drei auf den Besuch aus dem Norden, wo es keine Fasnet gibt, sondern den Karneval: 248 Kilometer und etwa drei Stunden Fahrzeit werden die Narren aus dem befreundeten Reihener Carnevals Verein 1976 aus Sinsheim eigens für den Bunten Abend der Schwerzener und Horrämer Narren auf sich nehmen. Das Prinzenpaar Chantal und Marvin, ein Funkenmariechen und ein Mitglied des Elferrats kommen als Abordnung vorbei.

Tiko`s sorgen für Musik und Tanz

Für Musik und Tanz sorgen an beiden Abenden ab 19 Uhr die Tiko's. Die Tanz- und Unterhaltungsband aus Klettgau besteht seit 1973 (damals als "Rebläuse") und führt den Namen seit 1997. Gründungsmitglied Uli Netzhammer sowie Günter, Manni, Markus und Anja wurden 2006 zur Musik Star Band in Zurzach gewählt. Mit Rhythmen wie Cha-Cha-Cha, Jive und Disco-Fox bis hin zum langsamen Walzer bietet Tiko´s ein umfangreiches Spektrum an Tanz- und Unterhaltungsmusik. Wer bereits zwischen 19 und 19.30 Uhr da ist, erhält ein Glas Sekt.

Das Programm beginnt ab 20 Uhr. Unter den Klängen des Musikvereins Horheim werden die Narren beider Dörfer die Bühne betreten und sich in ihrem Häs zeigen. Aus Horheim sind dies die Chropfli, Fallensteller und der Turnverein. Aus Schwerzen sind es die Gwaagen mit der Trommlergarde. Auch die Shimmy Girls aus Lauchringen kommen vorbei. Zusätzlich gibt es musikalische Unterhaltung am Freitag von der Grufti-Band aus Tiengen und am Samstag von der Moschtpressband aus Krenkingen.