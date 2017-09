Wutöschingen Nadia Adeler von der Kickbox-Schule Wutöschingen ist Weltmeisterin

Die Kickbox-Schule Wutöschingen kann stolz sein: Die 19-jährige Kickboxerin Nadia Adeler aus Schwerzen erkämpfte sich in Irland gemeinsam mit der Nationalmannschaft Gold und errang im Dameneinzel Bronze.

Die Kickbox-Schule Wutöschingen hat mal wieder allen Grund zum Feiern. Bei der Weltmeisterschaft der World-Kickbox-Union in Irland erzielte die 19-jährige Nadia Adeler zusammen mit der deutschen Nationalmannschaft den ersten Platz, also die Goldmedaille und im Einzelkampf Damen in der Gewichtsklasse +65 den dritten Platz.

Die Abiturientin trainiert bereits seit fast 14 Jahren bei ihrem Heimatverein in Schwerzen und hat absolutes Talent entwickelt. Mit Begeisterung ist die junge Frau dabei und widmet viel Freizeit für diesen Sport. Nun strebt sie eine Karriere bei der Polizei an und weiß, dass das Beherrschen einer Kampfsportart bei diesem Beruf sehr von Vorteil ist.

Aber es gibt noch weitere große Talente im Verein. „Wir hatten dieses Jahr insgesamt fünf Qualifikationen für die Teilnahme in Irland, aber so eine Weltmeisterschaftsteilnahme ist eben ein erheblicher Kostenfaktor und deshalb haben wir nur ein Vereinsmitglied ins Rennen geschickt“, erklärte der Vereinsvorsitzende Martin Kessler. Dennoch versucht der Verein jedes Jahr, mit dabei zu sein und konnte auch schon sehr viele hohe Siege verbuchen.

Nächstes Jahr findet die Weltmeisterschaft in Athen statt und schon jetzt wird eifrig dafür trainiert. Auch Sponsoren sind für die Finanzierung der Weltmeisterschaft ungeheuer wichtig, denn ohne die Zahlkraft der Unterstützer geht es nicht. Kinder ab fünf oder sechs Jahren können in der Kickbox-Schule mit dem Training beginnen. Zunächst geht es rein um die Förderung der Beweglichkeit und der Körperkontrolle. Es ist nicht das Ziel die Kinder zu Schlägern hin zu trainieren, es geht hauptsächlich um Fairness und gegenseitigen Respekt. Eine Grundhaltung im Sport.

Bei der Kickbox-Schule ist das Trainingskonzept ausgeklügelt, sodass die Anforderungen stetig steigen. Es trainieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ein Einstieg ist immer möglich, und wer mal schnuppern mag, kann gerne vorbeikommen. Beim ersten Sport-Schnupper-Wochenende im Landkreis am 23. und 24. September macht die Kickbox-Schule auch mit.