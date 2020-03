von Yvonne Würth

Der Kirchenchor Eggingen trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Norbert Albicker, der das Amt 40 Jahre lang ausgeübt hatte und im Alter von 77 Jahren gestorben ist.

Blick in die Biografie

Norbert Albicker, geboren im September 1942, wuchs mit fünf Geschwistern auf dem elterlichen, landwirtschaftlichen Anwesen und Betrieb in Eggingen auf. Nach der Bundeswehr begann er seine Laufbahn bei der Deutschen Bundespost. Vom Briefträger arbeitete er sich hoch zum Betriebsleiter. Während dieser Zeit lernte er auch seine Ehefrau Christa kennen, mit der er 1971 in Wutöschingen ein Eigenheim erbaute und 1972 heiratete. Aus der Ehe gingen die Kinder Matthias, Tobias, Ulrika und Lukas hervor. Nach seinem Ruhestand 1998 half er in den Postfilialen Erzingen, Lauchringen und Wutöschingen aus.

Großes Engagement

Zu seinen Hobbies zählten der Kirchenchor Eggingen, sein Kegelclub und die Gartenarbeit. Viel Zeit verbrachte er mit seiner Familie und seinen beiden Enkeln Jonas und Lena. Sehr viel Engagement zeigte Norbert Albicker für den Kirchenchor Eggingen. Bereits im Alter von 18 Jahren trat er 1960 in den Kirchenchor St. Gallus Eggingen. Zehn Jahre später wurde er zum Vorsitzenden gewählt und übernahm das Amt von seinem Vorgänger Fridolin Blum. Unglaubliche 40 Jahre übte Norbert Albicker dieses Ehrenamt aus. Vier Chorleiter und zwei Pfarrer erlebte er, es wurden unzählige Messen zu Ehren der Musica Sacra aufgeführt sowie weltliche Konzerte.

Auszeichnung zum Ehrenvorsitzenden

Wie der Vorsitzende Georg Riesterer in seinem Nachruf betont, lag Norbert Albicker stets die Weiterentwicklung des musikalischen Niveaus des Chores und die harmonische Zusammenarbeit mit allen Aktiven am Herzen. Für die Pflege der Kameradschaft investierte er viel Zeit in persönliche Gespräche und förderte das Miteinander durch die Organisation von unzähligen Ausflügen, Veranstaltungen und Sitzungen. Besonders berührt hat Norbert Albicker die Feier zum 50-jährigen Bestehen des Chores im April 2008, das mit den Egginger Vereinen in der Gemeindehalle gefeiert wurde. 2010 wurde Norbert Albicker für seine 50-jährige aktive Tätigkeit im Chor und für seine 40 Jahre als Vorsitzender mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet und gleichzeitig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Während seiner Amtszeit verdoppelte sich die Anzahl der Sänger auf 52 Personen. Riesterer: „Der Kirchenchor verliert mit Norbert Albicker eine integre Persönlichkeit, der die Belange des Vereins mit viel Einsatz, Geschick und Einfühlungsvermögen gefördert und entwickelt hat. In großer Dankbarkeit nimmt der Kirchenchor am Abschied von seinem Ehrenvorsitzenden.“