von Yvonne Würth

Aufwind mit neuen Jungmusikern erhält der Musikverein Degernau in der Hauptversammlung im Gasthaus „Löwen“ Degernau. Der Vorsitzende Xaver Hofacker tritt nach zwei Jahren ab, für ihn wird die neue aktive Musikerin Bettina Stoll als neue Vorsitzende gewählt. Einziges Manko: Dirigent Roland Eckert verlässt den Verein nach drei Jahren. In der Hauptversammlung des Musikvereins Degernau gab es ein spürbares Aufatmen. Denn nach langer Zeit ohne Jungmusiker konnte Vorsitzende Theresa Süß durch „Klinken putzen“ in Degernau und Ofteringen sieben neue Jungmusiker gewinnen. Vier davon werden bereits über die Musikschule Südschwarzwald ausgebildet, drei stehen auf der Warteliste und starten ab September. „Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen. Im Mai gab es ein Jugendvorspiel der Zöglinge und des JOW. Leider hatten wir zu der Zeit noch keinen Zögling im Jugendorchester“, berichtete Vorsitzende Theresa Süß.

In den Vorstand wurden gewählt: Vorsitzende Repräsentant Bettina Stoll (neu), Vorsitzende Jugend Theresa Süß, Schriftführerin Ellen Simon, Protokoll Kristin Lanzer, Aktiv-Beisitzer Michaela Intlekofer, Irina Dohse, Willi Kehr; Passiv-Beisitzer Johannes Mergl, Harry Fischer; Kassenprüfer Doris Storz-Weißenberger, Jürgen Budde. Rückblick: Dirigent Roland Eckert erinnert sich gerne an die drei Jahre mit drei Konzerten und zahlreichen Auftritten zurück, er war von September 2016 bis November 2019 musikalischer Leiter des MV Degernau. „Ich habe mich im Musikverein Degernau sehr wohl und aufgenommen gefühlt und wünsche euch weiterhin eine erfolgreiche, musikalische Zeit.“ Der Verein sucht einen Dirigenten und freut sich über Interessenten.

Die Termine Der Musikverein Degernau bereitet sich auf seine Termine vor, darunter das Doppelkonzert mit dem MV Schwaningen am 18. April im Konradsaal Stühlingen, dem Frühschoppen zum Jubiläum des MGV Ofteringen am 1. Mai, dem Dorffest/Gartenfest am 4. und 5.Juli und dem Platzkonzert an der Brauerei Rothaus am 27. September. Die neue Vorsitzende Bettina Stoll ist per E-Mail (stollbettin@web.de). Weitere Infos im Internet (www.musikverein-degernau.de).