Wutöschingen vor 2 Stunden

Musik für jeden Geschmack auf dem Piratenschiff

Der Horheimer Verein Party-Piraten lädt dreimal zum Geisterball ein – am 15. Februar, am Schmutzige Dunschtig, 20. Februar und am Fasnachtssamstag, 22. Februar. Es geht jeweils ab 19.11 Uhr rund auf dem Piratenschiff im Industriegebiet in Horheim.