Klettgau Mitsingabend weiterhin im Gasthaus Ochsen

Offiziell ist das Gasthaus Ochsen in Wutöschingen geschlossen. Die Stammtischler treffen sich hier weiter mit Sangesfreunden.

Jeden ersten Montag im Monat treffen sich die Stammtischler mit Sangesfreunden zum Mitsingabend im Gasthaus "Zum Ochsen". Seit Mitte Dezember ist die Wirtschaft geschlossen. Gerd Arnold, aktives Gesangsmitglied und Gitarrist bei den Stammtischlern ist jedoch Eigentümer des Hauses und hat deshalb Zugang.

"Wir Stammtischler bewirten uns halt kurzerhand selbst", erklärt Konrad Schlegel, ebenfalls Aktiver der Stammtischler-Gruppe und Arnold ergänzt: "Obwohl die Wutöschinger Wirtschaft "Zum Ochsen" offiziell geschlossen ist und der Wirt das Weite gesucht hat, treffen sich die Stammtischler wie gewohnt dort zum Singen und versorgen sich mit Getränken eben selbst, bis das Gasthaus wieder offiziell geöffnet hat."

Ein Wirt ist demnach schon gefunden, sodass sich im Ortskern von Wutöschingen weiterhin ein Gasthaus befindet, wo die dörfliche Geselligkeit gepflegt werden kann. Der nächste offene Mitsingtreff findet am Montag, 5. Februar, um 20 Uhr statt und wird ganz unter dem Motto "fröhliche Narretei mit lustigem Gesang" stehen. Die Stammtischler organisieren einen Fasnachtsabend und jeder der Lust am Singen hat, ist herzlich eingeladen.

Am Mittwoch, 7. Februar, singen die Stammtischler um 14 Uhr beim Altenwerk Seniorennachmittag in der Unterkirche und am schmutzigen Donnerstag sind sie ab 20 Uhr bei der Beizenfasnacht in der "Post" in Horheim, auch da darf kräftig mitgesungen werden. Ein weiterer Höhepunkt ist am Samstag, 10. Februar, um 18.30 Uhr die Narrenmesse in der katholischen Kirche in Wutöschingen. Ob die fröhliche Gruppe beim "närrischen Ohrwurm" von SWR und SÜDKURIER-Medienhaus wieder eine gute Platzierung erreicht hat, wird bei einer der Veranstaltungen bekannt gegeben. Die Spannung auf das besondere Ergebnis ist bei den Sangesfreunden jedenfalls sehr groß.