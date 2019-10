von sk

Nach zwölf Jahren verlässt Pfarrer Thomas Mitzkus die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen und wechselt an den Bodensee. Die große Wertschätzung seiner Person und seines Wirkens kam in den Abschieds-Gottesdiensten in allen Pfarreien der Seelsorgeeinheit zum Ausdruck.

Das Vorbereitungs-Team hatte sich überlegt, was den scheidenden Pfarrer auszeichnet, und spannte eine Brücke zum Symbol der Waage, die dann auch im im Altarraum aufgestellt wurde. „Immer um Ausgleich bemüht, hat Herr Mitzkus sein besonderes Talent dafür so manches Mal in die Waagschale geworfen, wenn die Meinungen weit auseinander gingen. Dadurch ist mancher Kompromiss erreicht worden, der sonst nicht möglich gewesen wäre“, sagte Helga Baum vom Gottesdienst-Vorbereitungsteam. Dank Pfarrer Mitzkus habe so manche eigentlich undenkbare Annäherung stattgefunden. „Dieser Gottesdienst solle als goßes Geschenk dienen, aus dem sie reich schöpfen können, wenn das Leben und die Arbeit die Waagschale zu sehr nach unten drücken.“

Pfarrer Thomas Mitzkus nimmt Abschied von der Kirchengemeinde Wutöschingen. Auch eine Abordnung des Musikvereins Wutöschingen spielte dabei. | Bild: Privat/Strittmatter

Die Kinder des Kindergartens Pater Stansilaus brachten ihre in Liedform verfassten Geschenke mit. So entwickelte sich der Gottesdienst, mit einem Bilder-Rückblick moderiert. Gesang steuerte der Kirchenchor bei, ein lustiges Finale das Gemeindeteam und eine Abordnung des Musikvereins. Bürgermeister Georg Eble würdigte den auf Ausgleich bedachten, immer auf Augenhöhe handelnden Menschen Thomas Mitzkus. Wolfgang Kaiser als Sprecher des Gemeindeteams überreichte dem Seelsorger als Starterpaket für sein zukünftiges Wirken am Bodensee diverse Utensilien: einen Liegstuhl, eine Sonnenbrille, ein Schnakenmittel, einen Sonnenhut und einen Sonnenschirm als Schutz vor den vielen Möwen und ihren Hinterlassenschaften.

Thomas Mitzkus nahm gleich Platz in seinem neuen Liegestuhl. Die Kindergartenkinder waren völlig aus dem Häuschen, den Pfarrer so zu sehen. Dann zogen die Musiker des Musikvereins Wutöschingen ein und stimmten mit „Die Fischerin vom Bodensee„ auf die kulturelle Vielfalt am schwäbischen Meer ein.

Unter viel Applaus ergriff Thomas Mitzkus nochmals das Wort: „Ich habe schon mit Herrn Pfarrer Gut, der ebenfalls in eine Pfarrei an den Bodensee wechselt, dieses Lied umgedichtet – ein schöner Schwan, ziehet den Kahn, mit den zwei Pfarrers drin, keuchend auf dem See dahin.“ Nach dem Gottesdienst lud das Gemeindeteam noch alle zu einem gemütlichen Umtrunk auf dem Kirchplatz ein. Dort war dann Gelegenheit zum persönlichen Abschied von Pfarrer Mitzkus.