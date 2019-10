von sandra holzwarth

Mehr als 20 Millionen Euro investiert das Unternehmen im ersten Schritt in die Erweiterung der Systemkomponenten-Fertigung, im ein neues Logistikzentrum sowie den Bau einer neuen 12-Zoll-Stangenpresslinie in einem dafür neu errichteten zentralen Presswerk. „Bis 2025 soll der nächste Quantensprung zum integrierten, hochmodernen Aluminiumwerk abgeschlossen sein“, erklärte Vorstandsvorsitzender Frank Aehlen das Ziel des mittelständischen, in der fünften Generation geführten Familienunternehmens.

Wutöschingen Die Aluminiumwerke Wutöschingen möchten noch größer werden und planen nun einen Neubau statt eines Teilabrisses einer Produktionshalle Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem Großprojekt AWW 2025 hebt das Unternehmen sein Engagement für eine nachhaltige, ressourcenschonende Produktion am Standort auf die nächste Stufe und gibt in Zeiten eines konjunkturellen Abschwungs- ganz im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens – ein weiteres, starkes Bekenntnis zum Standort Deutschland und Wutöschingen ab.“

Wutöschingen Aluminiumwerke würdigen die Verdienste der Arbeitsjubilare Das könnte Sie auch interessieren

Das neue Presswerk, welches zum 4. Quartal 2020 fertig gestellt werden soll, wird zum Herzstück und Taktgeber des Standortes Wutöschingen, es schafft auf Grund seiner zentralen Lage neue Synergien und optimiert innerbetriebliche Logistikprozesse. Davon profitieren auch die rund 500 Mitarbeiter.

Investition für die Zukunft

„Mit der zukunftsweisenden Investition in eine neue Strangpresslinie und in die Erweiterung der Weiterverarbeitungs- und Logistik-Kapazitäten können wir unsere Kunden künftig noch besser mit qualitativ hochwertigen, nachhaltig innovativen Aluminium-Lösungen aus einer Hand bedienen“, sagt Vorstandsvorsitzender Frank Aehlen. Der Einsatz hochmoderner, energieeffizienter Fertigungstechnologien reduziert den internen Ressourceneinsatz und eröffnet AWW Kunden insbesondere durch eine deutliche Erhöhung der spezifischen Presskraft und die Verbreiterung des Legierungsspektrums neue Möglichkeiten für die Entwicklung materialeinsatzoptimierter Leichtbaulösungen.

Wutöschingen Gemeinderat stimmt Bauvorhaben der Aluminiumwerke Wutöschingen zu Das könnte Sie auch interessieren

Nachhaltiges Wirtschaften bringe AWW, seinen Kunden und auch der Umwelt bedeutende Vorteile, betont der Vorstandsvorsitzende: Aluminium ist ein umweltschonender Werkstoff, der fast ohne Qualitätsverluste endlos recycelt werden kann und ist damit Teil der Lösung nicht des Problems. AWW hat die Recycling-Kompetenz in den eigenen Gießereien kontinuierlich ausgebaut und erreicht schon heute Sekundärmaterialeinsatzquoten von über 70 Prozent. „Mit dem Investitionsprogramm AWW 2025 gehen wir den Weg, Material-Versorgungs-Regelkreise vor Ort und zu unseren Kunden auf kürzestem Weg zu schließen konsequent weiter“, so Aehlen.

Das Unternehmen

Seit mehr als 100 Jahren fertigt das Familienunternehmen Aehlen innovative Aluminiumprodukte für unterschiedliche Abnehmer im In- und Ausland. Was 1902 mit der Metallgießerei Fritz Burr in Wutöschingen seinen Anfang nahm, ist zu den Aluminiumwerken Wutöschingen gewachsen, die mit zwei Gießereien, einer Butzen-Fertigung, einem Strangpresswerk sowie mechanischen Weiterverarbeitungs- und Oberflächenveredelungs-Kapazitäten (über die Tochtergesellschaft König Metallveredelung GmbH, Lauchringen) die gesamte Wertschöpfungskette vom hocheffizienten Recycling bis zu fertigen, gemeinsam mit den Kunden entwickelten Alu-Komponenten, abdecken.