von Karin Wichert

Die Band „GlasBlasSing“ aus Berlin brachte die Klosterschür in Ofteringen zum Beben. Die Bühne war gefüllt mit Bierkästen, Flaschen aus Glas und PET, verschiedene Größen wie Jägermeister, Piccolos und 1,5 Liter-Wasserflaschen standen sortiert bereit. Ein Wasserspender fungierte als Bassdrum, gespielt von „Möhre“ (David Möhring). Bei diesem Konzert wurde somit Leergut zu kreativen Musikinstrumenten, etwa dem „Flachmanninoff“, der sich als Jägermeister-Xylophon entpuppte.

Dazu gaben Andreas Lubert, Jan „Fritze“ Lubert und Frank Wegener „Die Weihnachtsbrauerei“ zum Besten. An allen Stationen auf der Bühne erklangen überraschend Töne. „Wir haben bis zu 21 Mikrofone installiert, oft unsichtbar für den Zuschauer“, erklärte der Tontechniker im Vorfeld. Tonvielfalt, Rhythmus und Interpretationen waren gewaltig, die Zuschauer waren sichtlich gefesselt. „Fritze“ hatte gleich zu Anfang Kontakt in die erste Reihe aufgenommen und den Schnee passend zum Song „Wonderful Christmas Time“ von Paul McCartney über mehrere Zuschauer rieseln lassen.

Andreas Lubert erläuterte zwischen den Stücken Weihnachtsbräuche aus der ganzen Welt: „In Tschechien schneiden alle am Tisch einen Apfel in zwei Hälften, die zur Begutachtung am Tisch herumgereicht werden. Ist das Innere des Apfels wie ein Stern geformt, bedeutet das, dass alle im nächsten Jahr glücklich und gesund versammelt sein werden. Ein viergliedriges Kreuz ist ein schlechtes Omen und heißt, das jemand am Tisch innerhalb des nächsten Jahres krank wird oder stirbt.“

David Möhring erklärte das Ziel von GlasBlasSing: „Wir sind gegen Klimawandel, Treibhauseffekt und nutzen Recycling als Kreativität, wir bauen jedes Jahr neue Instrumente“. Dann drehte er sich um und startete auf dem Flachmanninoff sein „Latte Macchiato-Solo“. Das Publikum dankte mit tosendem Beifall. Frank Wegener erklärte im anschließenden Gespräch, dass sie Autodidakten seien, „nur David hat eine Schlagzeug-Ausbildung.“

Wer GlasBlasSing verpasst haben sollte – auf Youtube gibt es mehrere eindrückliche Videos von der Gruppe.