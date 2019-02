von Günter Salzmann

"Weil es mir Spaß macht." Mit diesem kurzen Satz bringt Maria Windler (62) alles auf den Punkt. Die Rede ist von ihrem Engagement für das Frauenturnen beim TV Wutöschingen, bei dem sie seit 40 Jahren aktives Mitglied ist und seit 30 Jahren als deren Gruppensprecherin dem erweiterten TV-Vorstand angehört. Seit acht Jahren ist sie zudem als Beisitzerin im Vorstand tätig, sie kennt somit alle Probleme, die in einem gut funktionierenden Vereinsalltag gelöst sein wollen.

Aktives Turnen steht im Mittelpunkt

"Im Grunde genommen werde ich mit allen Vereinsanlässen konfrontiert, doch im Mittelpunkt steht immer noch das aktive Mitmachen beim Frauenturnen in der Wutöschinger Alemannenhalle", erzählt Maria Windler. Für sie ist der Verein mehr als nur ein Hobby. Mit der 1975 erfolgten Fertigstellung der Alemannenhalle erwachte der Turnsport auch in Wutöschingen zu neuem Leben. Noch im gleichen Jahr wurde der Turnverein gegründet, der vom ersten Tag an ein breites Angebot für Jung und Alt, Männer und Frauen, Senioren und Seniorinnen im Programm hatte.

Viele Gründe für das Turnen

Dabei spielte nicht der Leistungs- und Wettkampfcharakter die Hauptrolle, denn Turnen beim TV Wutöschingen soll Fitness und Gesundheit fördern, Stress abbauen helfen, Spaß machen, Bewegungsfreude vermitteln und durch gemeinsame Aktivitäten soziale Kontakte entstehen lassen. So haben es sich die Gründerväter des Vereins auf die Fahnen geschrieben.

Genau diese Motive führen jeden Montag rund 30 Frauen in die Halle, wo sie mit Gymnastik, Step-Aerobic, Ausdauerübungen mit Kleingeräten, Ballspielen und vielem mehr Spaß bei Sport und Spiel haben. Maria Windler ist stets dabei, gehört gewissermaßen zum Inventar des TV Wutöschingen, zumal sie bei fast allen außersportlichen Aktivitäten gefragt ist.

Und die sind beim TV Wutöschingen überaus zahlreich. Angefangen vom jährlichen Familientag, Seniorennachmittag, Nikolausmarkt, Jahresaufführung der Turnerjugend und anderen kleineren Anlässen. Maria Windler ist immer dabei, organisiert Kuchenspenden, macht dieses und jenes und oftmals ist sie es, die die Halle als Erste auf- und als Letzte wieder abschließt. "Dazu kommen Termine, die außerhalb der Halle stattfinden, denn zu einem lebendigen Verein gehören auch gesellige Unternehmungen", wie Sommerschlusshock, Jahresausflug oder Weihnachtsfeier. "Es sind viele kleine Dinge, die keine Erwähnung brauchen, aber im Hintergrund gemacht sein müssen. Zum Beispiel da ein Telefonat oder dort eine E-Mail und zwischendurch die eine oder andere Sitzung", sagt Maria Windler, die kein Aufhebens von sich macht. Der TV Wutöschingen schätzt ihr selbstloses Wirken, ernannte sie 2014 zum Ehrenmitglied.

Seit 1978 Frauenturnen und seit 1988 ehrenamtlich im Einsatz: Maria Windler hat sich dem Turnsport verschrieben, ist nach all diesen Jahren keineswegs amtsmüde. Im Gegenteil: "Das Vereinsleben macht mir immer noch viel Spaß. So mitten drin und immer dabei und dann noch etwas bewegen zu können, das ist etwas Schönes", sagt sie, wohl wissend, dass ihr Ehemann Bernhard Windler aus dem gleichen Holz geschnitzt ist. Doch trotz allem turnerischen Engagement hat die Familie immer noch Priorität, zumal sich inzwischen auch zwei Enkelkinder eingestellt haben.