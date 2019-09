von Yvonne Würth

Das Horheimer Oktobärfest in der Halle Horheim wird am Freitag und Samstag, 4. und 5. Oktober groß gefeiert. Der Höhepunkt wird der Auftritt von Isi Glück sein, ihres Zeichens Miss Germany 2012. Die 28-Jährige wurde als Isabel Gülck in Elmshorn, Schleswig-Holstein geboren.

Isi Glück, Miss Germany 2012 und der neue Stern vom Ballermann, bringt mit ihren Hits wie „Ich will zurück zu Dir (Hände hoch Malle)“ und „Die Party“ sind wir beim Horheimer Oktobärfest am Samstag, 5. Oktober in der Halle Horheim Partystimmung. Der Vorverkauf für Einzeltickets (zehn Euro) sowie Tischreservierung inklusive acht Tickets (75 Euro) läuft im Internet (www.okto-baer.de) sowie bei allen Musikern des MV Horheim. | Bild: Isi Glück

Sie startete 2017 voll durch mit ihrer musikalischen Karriere, seither tritt sie unter ihrem Künstlernamen Isi Glück im Mega-Park auf Mallorca auf, wo sie neben weiteren Songs die Mega-Park-Hymne „Hände hoch Malle“ singt.

Aktuell hat sie gerade die Dreharbeiten für „Goodbye Deutschland – Die Auswanderer“ abgeschlossen: „Wir lassen euch hinter die Kulissen blicken und ihr könnt uns – damit meine ich Carlos und mich ganz privat – ein bisschen näher kennenlernen. Höhepunkt wird unsere Hochzeit sein.“ Die Ausstrahlung der Sendung vermutet sie allerdings nicht vor dem Frühling 2020.

Die Oktoberfestband „Hautnah“ auf der Bühne sowie der Top-DJ Dasu in der Liebeshöhle, dem Zelt hinter der Halle, werden neben Isi Glück ebenfalls am Samstag auftreten. „Hautnah“ waren bereits 2017 beim OktoBär-Fest Horheim dabei und punkteten mit der absoluten Wohlfühlstimmung vom frühen Abend bis zur späten Nacht. Damals hatten sie das Abschiedslied beim Auftritt des „Almklausi“ gelungen mitgespielt und begeisterten die ganze Halle.

Stimmungsgeballtes Power-Party-Programm mit Showeinlagen bietet die Partyband Hautnah beim OktoBär-Fest des MV Horheim am Samstag, 5. Oktober in der Halle Horheim. | Bild: hautnah

Noch gibt es Karten, auch Tische können noch einige im Vorfeld reserviert werden, nur wenig entfernt von der Bühne. Zu Beginn des Abends werden die „Nägele Berger“ vom MV Weilheim für Unterhaltung mit Livemusik sorgen. Die Mitglieder des veranstaltenden Musikverein Horheim sowie Partner WT Tag & Nacht und Partyamigo freuen sich auf ihre Gäste und bieten auch am Samstag ein großes kulinarisches Angebot an.

Am Freitag wird es bayerisches Festzelt-Feeling bei freiem Eintritt in der Horheimer Halle geben, begleitet von Blasmusik, leckerem Essen und Augustiner Festbier. Natürlich sind Lederhosen und Dirndl für den Augenschmaus geboten und auch erwünscht.

Nach den Aufführungen der Kindergartenkinder ab 17 Uhr und der Tanzgruppe des Turnvereins Horheim ab 17.30 Uhr spielen die Trachtenkapelle Birkendorf ab 18 Uhr sowie der Musikverein Oberlauchringen ab 20 Uhr zur zünftigen Blasmusik auf. Dirndlschubsen mit DJ Spilli folgt gegen 22.30 Uhr. Im Zelt hinter der Halle findet ab 17.30 Uhr ein Kinderprogramm statt.